Arda Güler kiralanabilir iddiası: İspanya basını takım ismi verdi

Sakatlığını atlatmasına rağmen henüz Real Madrid'de istediği kadar forma şansı bulamayan Arda Güler'in Real Sociedad'a kiralanabileceği iddia edildi.

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan ancak üst üste geçirdiği üç sakatlık nedeniyle Real Madrid formasına ocak ayında kavuşan Arda Güler ile ilgili transfer dedikoduları devam ediyor.

El Gol Digital'in haberine göre Arda, Real Sociedad'a kiralanabilir. Real Madrid, takıma genç yaşta katılan ve Arda ile benzer özelliklere sahip Martin Odegaard ve Takefusa Kubo'yu da aynı ekibe kiralamıştı.

Haberde, 6 sezondur bask ekibini çalıştıran Imanol Alguacil'in iki futbolcunun performansını da fazlasıyla yukarı çektiği ifade edildi.

LİGDE SÜRE ALAMADI

Takıma katıldıktan sonra Arandina karşılaşmasında 60 dakika, Süper Kupa'daki Atletico Madrid karşılaşmasında ise 10 dakika süre alan 18 yaşındaki futbolcu, henüz bir lig maçında oynayamadı.

Yeni yıl başladıktan sonra ligde 2 maça çıkan Real Madrid, kendi sahasında Mallorca ve Almeria'yı konuk etti.

Maçların zorluk derecesi düşünülerek Arda'nın iki maçta da süre alması beklense de Real Madrid iki maçı da oldukça zor kazandı ve Arda iki maçta da oyuna girmedi.