Arda Güler kiralanacak

Spor Servisi

Real Madrid'de forma şansı bulmakta zorlanan Arda Güler'in, La Liga devindeki geleceği son günlerde İspanyol basınında en çok merak edilen konulardan biri olmaya devam ediyor. Mas Fichajes'in haberine göre Real'in, 19 yaşındaki futbolcuyla ilgili planının "daha fazla süre alabileceği bir takıma kiralık olarak gönderme" şeklinde olduğu ileri sürüldü.

Bu sayede Arda'nın daha iyi bir seviyede geri dönmesi ve takımda daha iyi bir yer edinmeye hazır olması hedefleniyor. Genç yıldızın bir sonraki adresinin Serie A olacağı yönünde haberler çıksa da şu anda işlerin değiştiği vurgulandı.