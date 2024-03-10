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Arda Güler, Real Madrid formasıyla ilk golünü attı

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) 28. hafta mücadelesinde, Real Madrid ile Celta Vigo takımları Madrid’deki Santiago Bernabeu Stadı’nda karşı karşıya geldi. Arda Güler 94. dakikada topu ağlarla buluşturdu ve takımının 4. golünü attı.

Spor
  • 10.03.2024 22:40
  • Giriş: 10.03.2024 22:40
  • Güncelleme: 10.03.2024 22:48
Arda Güler, Real Madrid formasıyla ilk golünü attı

Sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, İspanya'daki ilk golünü kaydetti.

Real Madrid'in Celta Vigo'yu 4-0 yendiği maçta 89. dakikada oyuna giren Arda Güler, 90+4'te topu ağlara gönderdi ve skoru belirledi.

Yıldız oyuncu bu sezon eflatun-beyazlı formayla 128 dakika süre aldı.

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