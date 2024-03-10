Arda Güler, Real Madrid formasıyla ilk golünü attı
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) 28. hafta mücadelesinde, Real Madrid ile Celta Vigo takımları Madrid’deki Santiago Bernabeu Stadı’nda karşı karşıya geldi. Arda Güler 94. dakikada topu ağlarla buluşturdu ve takımının 4. golünü attı.
Sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, İspanya'daki ilk golünü kaydetti.
🇹🇷 TÜRK FUTBOLU İÇİN MUAZZAM BİR AN! 🇹🇷— S Sport (@ssporttr) March 10, 2024
⭐ Arda Güler, Real Madrid formasıyla İLK GOLÜNÜ ATTI!
🧿 BRAVO ARDA! @10ardaguler pic.twitter.com/Kocgxe1eoN
Real Madrid'in Celta Vigo'yu 4-0 yendiği maçta 89. dakikada oyuna giren Arda Güler, 90+4'te topu ağlara gönderdi ve skoru belirledi.
Yıldız oyuncu bu sezon eflatun-beyazlı formayla 128 dakika süre aldı.