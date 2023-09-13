Arda Güler, Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil edildi

Real Madrid'in bu yaz Fenerbahçe'den transfer ettiği ancak sakatlığı nedeniyle henüz maça çıkamayan Arda Güler, takımının Şampiyonlar Ligi kadrosunda yer aldı.

Real Madrid, Fenerbahçe'den transfer ettiği ancak ABD kampında yaşadığı sakatlık nedeniyle henüz maça çıkamayan Arda Güler'i, Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil etti.

18 yaşındaki genç yıldızın bu ay sonu sahalara dönmesi bekleniyor. İspanya basınında yer alan haberlere göre Arda Güler, takımının 20 Eylül'de Union Berlin'e karşı oynayacağı ilk hazırlık maçını kaçırsa da sonraki maçlarda forma giyebilecek. Arda'nın 27 Eylül'de Las Palmas ile yapılacak La Liga maçına kadar iyileşmesi bekleniyor.

Real Madrid'in UEFA'ya bildirdiği Şampiyonlar Ligi kadrosu şöyle:

Kaleci: Thibaut Courtois, Andriy Lunin, Kepa, Francsico Javier Gonzalez Perez,

Savunma: Dani Carvajal, Eder Militao, David Alaba, Nacho, Fran Garcia, Antonio Rüdiger, Ferland Mendy, Vinicius Tobias

Orta Saha: Jude Bellingham, Toni Kroos, Luka Modric, Eduardo Camavinga, Fede Valverde, Lucas Vazquez, Aurelien Tchouameni, Dani Ceballos, Arda Güler

Forvet: Vinicius Junior, Rodrygo, Joselu, Brahim Diaz

Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Napoli, Braga ve Union Berlin ile mücadele eden Madrid ekibi, ilk maçında 20 Eylül'de Union Berlin'i ağırlayacak.

NE OLMUŞTU?

Temmuz ayının ortasında diz sakatlığı yaşayan Arda Güler, Real Madrid'in ilk hazırlık maçına 2 gün kala tedavisi için ABD kampını yarıda bırakarak Madrid'e dönmek zorunda kalmıştı. 2 aydan uzun zamandır tedavi gören Arda'nın Real Madrid ile ilk maçına çıkmak için bu ay sonu hazır olması bekleniyor.