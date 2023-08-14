Sakatlanan Arda Güler ameliyat oldu
İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid, milli futbolcu Arda Güler'in ameliyat olduğunu açıkladı.
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Sezon başında Fenerbahçe'den İspanya La Liga temsilcisi Real Madrid'e transfer olan milli futbolcu Arda Güler, yeni kulübünün Amerika Birleşik Devletleri (ABD) kampında yaşadığı sakatlık sebebiyle ameliyat oldu.
Güler'in geçirdiği operasyonu Real Madrid kulübü duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Nuevo parte médico de Arda Güler. #RealMadrid— Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 14, 2023
"Oyuncumuz Arda Güler, Real Madrid Sağlık Hizmetleri gözetiminde bugün sağ dizinden artroskopik bir ameliyat geçirdi. Güler, önümüzdeki günlerde iyileşme sürecine başlayacak."
Takımın ABD kampında sakatlanan Güler, henüz Real Madrid forması ile maça çıkamadı.