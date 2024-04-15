Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir mazbatasını aldı
CHP'den Ardahan Belediye Başkanlığına seçilen Faruk Demir, mazbatasını alarak göreve başladı.
CHP'den aday olarak Ardahan Belediye Başkanı seçilen Faruk Demir, mazbatasını alarak göreve başladı.
Ardahan Adliyesinde basına kapalı düzenlenen törende, Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkan Vekili Melike Arslantaş, Demir'e mazbatasını takdim etti.
Törende, CHP İl Başkanı Yalçın Taştan ve partililer ile CHP'li ilçe belediye başkanları hazır bulundu.
Faruk Demir, tören sonrası kalabalık bir grupla yürüdüğü belediye binası önünde, bundan sonra da ayrı gayrı olmadan çalışmasını sürdüreceğini söyledi.
Emeği geçen herkese teşekkür eden Demir, şöyle konuştu:
"Eşim Zuhal Demir'e ve tüm demokrasi bileşenlerine teşekkür ediyorum. Demokrasi güzel bir şeydir. Gönüllere girmişseniz, halk sizi takdir eder. Bu seçimin sonuçlarında da bunu çıkarmamız lazım. Güvenlik açısından hiçbir sorun yaşatmayan emniyet teşkilatımıza ve diğer kurumlara teşekkür ediyorum. Türkiye'nin parlayan yıldızı olmaya devam edeceğiz. Önümüzde 5 yıl var. Bir önceki 5 yılda olduğu gibi ayrım yapmadan Ardahan'ı mutlu insanlar kenti yapacağız."
ARDAHAN'DA SEÇİM
Ardahan'da yapılan seçimi 5 bin 49 oy alan Faruk Demir kazanmıştı. AKP'li Yunus Baydar ise 4 bin 875 oy almıştı. İl genel meclisinde ise AKP yüzde 28,2 ile birinci olurken CHP yüzde 28, MHP yüzde 12,3, DEM Parti ise yüzde 11,9 oy almıştı.
AKP, SEÇİMİN İPTALİNİ İSTEMİŞTİ
Ardahan’da mevcut başkan ve CHP adayı Faruk Demir’in kazandığı seçimin, AKP yönetiminin itirazını değerlendiren İlçe Seçim Kurulu tarafından iptal edilerek, yenilenmesine karar verilmişti.
Ancak YSK, CHP'nin itirazını haklı bularak seçimlerin yenilenmesi yönündeki ilçe seçim kurulu kararını iptal etmiş ve mazbatanın kazanan aday Demir'e verilmesini kararlaştırmıştı.