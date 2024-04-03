Ardahan'da AKP'den seçim sonucuna itiraz
AKP Ardahan Belediye Başkan adayı Yunus Baydar, CHP'li Faruk Demir'in 174 oy farkla kazandığı seçim sonuçlarına itiraz etti.
Kaynak: AA
CHP'nin kazandığı Ardahan'da AKP'nin adayı seçim sonuçlarına itiraz etti.
Ardahan'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlarına göre CHP'li Faruk Demir 5 bin 49 oyla belediye başkanı seçildi.
AKP Belediye Başkan Adayı Yunus Baydar ise 4 bin 875 oy aldı. Baydar, 174 oy farkla kaybettiği seçimin sonuçlarına itirazda bulundu.
Bayrda, İlçe Seçim Kurulu'na seçimin yenilenmesi veya sandıkların yeniden sayılması için müracaatta buldu.