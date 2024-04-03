Ardahan'da AKP'den seçim sonucuna itiraz

AKP Ardahan Belediye Başkan adayı Yunus Baydar, CHP'li Faruk Demir'in 174 oy farkla kazandığı seçim sonuçlarına itiraz etti.

CHP'nin kazandığı Ardahan'da AKP'nin adayı seçim sonuçlarına itiraz etti.

Ardahan'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlarına göre CHP'li Faruk Demir 5 bin 49 oyla belediye başkanı seçildi.

AKP Belediye Başkan Adayı Yunus Baydar ise 4 bin 875 oy aldı. Baydar, 174 oy farkla kaybettiği seçimin sonuçlarına itirazda bulundu.

Bayrda, İlçe Seçim Kurulu'na seçimin yenilenmesi veya sandıkların yeniden sayılması için müracaatta buldu.