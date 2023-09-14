Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Arevalo hükümetin geçiş sürecini durdurdu

Dünya
  • 14.09.2023 06:00
  • Giriş: 14.09.2023 06:00
  • Güncelleme: 14.09.2023 08:01
Abone Olgoogle-news
Arevalo hükümetin geçiş sürecini durdurdu

Dış Haberler

Solcu aday Bernardo Arevalo’nun başkan seçildiği Guatemala’daki siyasi kriz derinleşiyor. Seçim kurumlarına düzenlenen baskınlara tepki gösteren Arevalo, hükümet geçişindeki katılımına ara verdiğini açıkladı.

Yüksek Seçim Mahkemesi’nin binalarına düzenlenen baskınların ardından Guatemala başsavcısı ve diğer yetkililere istifa çağrısı yapan Arevalo, “Geçiş sürecine ancak gerekli şartlar sağlandığında döneceğini” kaydetti. Arevalo, Başsavcı Consuelo Porras, savcı Rafael Currichice ve Yargıç Fredy Orellana’nın “anayasal soruşturmadan saparak açık bir darbeye ilerlediğini” kaydetti. Salı günü Guatemala Başsavcılığı’na bağlı bir ekip, Arevalo’nun büyük farkla kazandığı 25 Temmuz seçimlerine ait oy sandıklarının bulunduğu Yüksek Seçim Mahkemesi binalarına baskın düzenlemişti.

Guatemalanın yeni Devlet Başkanı Arevalo: Hiç kimse 14 Ocakta göreve başlamamı engelleyemez
BirGün'e Abone Ol