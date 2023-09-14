Arevalo hükümetin geçiş sürecini durdurdu

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Solcu aday Bernardo Arevalo’nun başkan seçildiği Guatemala’daki siyasi kriz derinleşiyor. Seçim kurumlarına düzenlenen baskınlara tepki gösteren Arevalo, hükümet geçişindeki katılımına ara verdiğini açıkladı.

Yüksek Seçim Mahkemesi’nin binalarına düzenlenen baskınların ardından Guatemala başsavcısı ve diğer yetkililere istifa çağrısı yapan Arevalo, “Geçiş sürecine ancak gerekli şartlar sağlandığında döneceğini” kaydetti. Arevalo, Başsavcı Consuelo Porras, savcı Rafael Currichice ve Yargıç Fredy Orellana’nın “anayasal soruşturmadan saparak açık bir darbeye ilerlediğini” kaydetti. Salı günü Guatemala Başsavcılığı’na bağlı bir ekip, Arevalo’nun büyük farkla kazandığı 25 Temmuz seçimlerine ait oy sandıklarının bulunduğu Yüksek Seçim Mahkemesi binalarına baskın düzenlemişti.