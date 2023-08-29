Guatemala'nın yeni Devlet Başkanı Arevalo: Hiç kimse 14 Ocak'ta göreve başlamamı engelleyemez

Guatemala'da devlet başkanlığı seçimini kazanan Bernardo Arevalo'nun partisinin faaliyetleri askıya alındı. Karara "hukuken geçersiz" diyerek tepki gösteren Arevalo, "Hiç kimse 14 Ocak'ta göreve başlamamı engelleyemez" dedi.

Guatemala'da devlet başkanlığı seçiminin ikinci turunu büyük farkla önde bitiren sol görüşlü Bernardo Arevalo'nun seçim zaferi resmiyet kazanırken, partisi Tohum Hareketi'nin (Seed Movement) faaliyetlerinin askıya alındığı bildirildi.

Devlet başkanı seçilen Bernardo Arevalo, seçimin sona ermesinden bu yana bir dizi yasal engelleme ve usulsüzlük iddiasıyla karşı karşıya kaldı.

Yüksek Seçim Mahkemesi tarafından galibiyeti onaylanan Arevalo'nun 14 Ocak'ta göreve başlaması beklenirken, partisi Tohum Hareketi'nin (Seed Movement) faaliyetlerinin seçim kurulu tarafından askıya alındığı kaydedildi.

Söz konusu kararın, partinin kuruluşu için imza toplanan süreçte usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla açılan soruşturma kapsamında alındığı bilgisi paylaşıldı.

HUKUKEN GEÇERSİZ

Kararı "hukuken geçersiz" olarak niteleyen Arevalo, partisinin karara itiraz edeceğini belirtti. Arevalo, "Hiç kimse 14 Ocak'ta göreve başlamamı engelleyemez" dedi.

Arevalo'nun zaferi ile parti milletvekillerinin ilk tur seçimlerinde parlamentoda kazandıkları sandalyelerin, partinin faaliyetlerinin askıya alınmasından nasıl etkileneceği henüz netlik kazanmadı.

Parti, karara itiraz ettiği takdirde dava Yüksek Seçim Mahkemesi'ne taşınacak.

SEÇİMİ AÇIK ARA FARKLA KAZANDI

Guatemala'da 8 milyonu aşkın seçmen, devlet başkanının yanı sıra başkan yardımcısını, kongreye 160 milletvekilini, Orta Amerika Parlamentosuna 20 milletvekilini ve 340 belediye başkanını seçmek için 25 Haziran'da sandık başına gitmişti.

Devlet başkanlığı seçiminin birinci turunda hiçbir adayın yüzde 50'yi geçememesi nedeniyle 20 Ağustos'ta ikinci turun düzenleneceği açıklanmıştı.

Başsavcılığın, Arevalo'nun partisini "yasa dışı seçim finansmanı sağlamak"la suçlayarak adayın seçimlerden diskalifiye edilmesini talep etmesi üzerine yüzlerce kişi 25 Temmuz'da protesto düzenlemişti.

İkinci turda Ulusal Umut Partisi (UNE) lideri Sandra Torres'e karşı yarışan sol görüşlü Bernardo Arevalo büyük farkla galip gelmişti.

İlk turda oyların yüzde 11,77'sini alarak seçimi ikinci sırada tamamlayan Arevalo, ikinci turda yüzde 58 oyla seçimi önde bitirmişti.