Arjantin'de çalışanlar ücret artışı talebiyle genel greve gitti

Arjantin'de sendikalar ile hükümet arasında görüşmelerin sonuçsuz kalması üzerine, çalışanlar 24 saatliğine genel greve gitti.

Arjantin'de, işçi sendikaları ile hükümet yetkilileri arasında ücret artışı talebiyle bir süredir yürütülen görüşmeler sonuçsuz kaldı.

Bu gelişmeler üzerine ülkedeki Genel İş Konfederasyonu (CGT), dün 24 saatliğine genel grev çağrısında bulundu.

Bu çağrıya hava taşımacılığı personelinin yanı sıra çeşitli sektörlerden çalışanlar da destek verdi.

Sabah saatlerinden itibaren başkent Buenos Aires başta olmak üzere, birçok kentte çalışanlar genel greve gitti.

Grev nedeniyle ulusal ve uluslararası 331 uçuş iptal edildi, 24 bin yolcu havalimanlarında mahsur kaldı.

Öte yandan Arjantin Cumhuriyeti Eğitim Çalışanları Konfederasyonundan (CTERA) yapılan açıklamada, eğitim çalışanlarının da greve katıldığını bildirildi.

Arjantin'de enflasyonun yüzde 254'e çıkmasının ardından sıklıkla meydanlara inen farklı sektörlerden binlerce kişi, ücretlerinde artış talep ediyor.