Arjantin Devlet Başkanı Milei: "Sosyalizmin ilerlemesine izin vermeyin"

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, neoklasik ekonomik modelin kalkınmayı engellediğini savunarak, "Sosyalizmin ilerlemesine izin vermeyin." dedi.

Milei, ABD'nin Maryland eyaletinde Amerikan Muhafazakar Birliğinin geleneksel Muhafazakar Siyasi Eylem Konferansı'nda (CPAC 2024) konuştu.

Batı'nın sosyalist ideolojinin yaygınlaşması nedeniyle tehlikede olduğunu savunan Milei, neoklasik ekonomi modelinin gerçekle bağdaşmadığını belirtti.

Milei, neoklasik ekonomik modelin kalkınmayı engellediğini kaydederek, "Neoklasik teori yok olsun." vurgusunda bulundu.

"Eğer kaynakların yetersizliğiyle ilgili bir sorun varsa insanları yok etmeyi değil, yeni dünyaları ele geçirmeyi planlamalıyız." diyen Milei, "Sosyalizmin ilerlemesine izin vermeyin." ifadesini kullandı.