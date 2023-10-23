Arjantin’de kritik seçim: Sandıktan sağ çıkabilir

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Ekonomik krizle boğuşan Arjantin’de seçmenler, yeni devlet başkanı, başkan yardımcısı, 24 senatör ve 130 milletvekilini belirlemek için sandık başına gitti. Oy kullanmanın 18-70 yaş arasındaki seçmenlere zorunlu olduğu Arjantin’de kurulan 108 binden fazla sandıkta yaklaşık 35 milyon seçmen oy kullandı. Devlet başkanlığı için 5 aday arasından ön seçimlerde en yüksek oy alan Özgürlük Gelişimi (La Libertad Avanza) partisinin adayı ve aşırı sağcı Javier Milei, sandıkta favori olarak dikkati çekiyor.

İktidarda olan "Peronist" ittifakı ve mevcut Ekonomi Bakanı Sergio Massa ile ana muhalefet ittifakının adayı Patricia Bullrich de kazanması muhtemel adaylar arasında geçiyor. Arjantin’de genel seçimlerden önce yapılan anketler, Merkez Bankası’nı kapatma ve ABD dolarını ülkenin resmi parası yapma gibi vaatleri olan aşırı sağcı Milei’nin ilk turda kazanacağına işaret ediyor. Milei’nin oy ortalaması yüzde 34,6 olarak görünürken, Massa yüzde 30,4, Bullrich ise yüzde 26,1 olarak gösteriliyor. Adaylar, seçimi kesin olarak kazanmak için gereken oylara ulaşamazsa, 19 Kasım’da ikinci tur düzenlenecek.