Halk iradesine gasp

Guatemala’da egemenler, seçilmiş solcu Devlet Başkanı Arevalo’nun göreve başlamasını engelleme arayışında. Savcıların seçimdeki oylara el koyma girişimine karşı halk ayakta, eylemler başsavcı istifa edene kadar sürecek.

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Orta Amerika ülkesi Guatemala'da savcıların 20 Ağustos’ta yapılan başkanlık seçimindeki oylara el koyma teşebbüsünün yarattığı gerilim büyüyor. Savcıların oylara el koyma girişimine karşı Guatemalılar iradelerine sahip çıkıyor. Savcılık binasının önünde oturma eylemi düzenleyen Guatemalalılar, Başsavcı Consuelo Porras'a istifa çağrısında bulundu.

Binlerce kişinin katıldığı gösterilerde Başsavcı Porras'ın istifa etmediği müddetçe eylemcilerin devam edeceği belirtildi. Önceki gün başlayan eylemlerde 17 yolun kapatıldığı ve polisle yer yer gerginliklerin yaşandığı kaydedildi.

Başsavcılar Consuelo Porras ve Rafael Curruchiche’nin hafta başında halkın iradesine el koyma girişime karşı Yüksek Seçim Kurulu üyeleri ve polis arasında da gergin anlar yaşanmıştı. Seçim Kurulu üyesi hakim Blanca Alfaro, polise sandıkların seçmenlerin iradesini temsil ettiğini söyleyerek müdahale etmelerini engellemeye çalıştı. Alfaro, "sandıkların seçmenlerin iradesini temsil ettiğini" söyleyerek polise itiraz etti.

DEVİR TESLİM ERTELENDİ

Seçilmiş Devlet Başkanı Bernardo Arevalo, sandıkların Başsavcılık yetkilileri tarafından yapılan baskınla "usulsüzce açıldığı" gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu.

14 Ocak'ta göreve başlaması beklenen Arevalo, başkanlık görevini teslim alma sürecini, "gerekli şartlar sağlanana kadar" ertelediğini açıklamıştı.

HAZMEDEMİYORLAR

Başkanlık seçiminin ikinci turunda Bernardo Arevalo, yüzde 58 oy alarak yarışı açık ara önde bitirmişti.

Yenilgiyi hazmedemeyen egemenler, "seçimlerde hile" yapıldığı yönünde iddialar ortaya atarak Arevalo'nun göreve başlamasını engellemek istiyor.

Seçim Kurulu, Arevalo’nun lideri olduğu Tohum Hareketinin milletvekillerini tanımayı reddedip partinin faaliyetlerini askıya alınmıştı.

ENGELLEYEMEZSİNİZ

Kararın, partinin kuruluşu için imza toplanan süreçte usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla açılan soruşturma kapsamında alındığı kaydedilmişti.

Sol görüşlü Arevalo, ülkeyi yıllardır yöneten geleneksel siyasi sınıfla arasına mesafe koyan "yolsuzluk karşıtı aday" olarak tanındı. 25 Haziran'daki ilk tur seçimin ardından başsavcılığın, Arevalo'nun partisini "yasa dışı seçim finansmanı sağlamak" ile suçlayarak adayın seçimlerden diskalifiye olmasını talep etmesi üzerine 25 Temmuz'da da kitlesel protestolar düzenlenmişti. Sokaklara dökülen göstericiler, bu talebi "siyasi müdahale" olarak nitelendirmişti.

Guatemala’da seçilmiş Devlet Başkanı Bernardo Arevalo, kazandıkları seçime gölge düşürülmesi için yapılan bütün girişimlere rağmen ülkenin devlet başkanı olacağına inandığını bildirdi.

EFE haber ajansındaki habere göre, Washington yönetiminin de kendisinin devlet başkanlığına inandığını savunan Arevalo, 14 Ocak’ta devlet başkanı olarak yemin edeceğini söyledi.

Arevalo, "Devlet başkanı olarak yemin edeceğimden hiç şüphem yok, zor olacak biliyorum ancak zamanla demokratik kurumları yeniden inşa edeceğimize inanıyorum." ifadesini kullandı.