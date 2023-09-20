Oylarına sokakta sahip çıkıyorlar

Guatemala’da savcılığın başkanlığa gelmesini engellemeye çalıştığı Arevalo’nun çağrısıyla halk sokaklara indi. Gösterilere katılan Arevalo ise seçim binalarına baskın yapılmasına ilişkin Anayasa Mahkemesi’nde dava açtı.

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Siyasi krizin sürdüğü Guatemala'da Başsavcılık’ın türlü engellemeleriyle karşı karşıya kalan seçilmiş solcu Devlet Başkanı Bernardo Arevalo’nun çağrısıyla binlerce kişi protesto gösterisi düzenledi. Gösterilere katılan Arevalo, seçim sandıklarının Başsavcılık yetkilileri tarafından yapılan baskınla "usulsüzce açıldığı" gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’ne dava başvurusunda bulundu.

Başkent Guatemala City’de toplanan halk, oylarına saygı duyulması çağrısı yaptı. Başkentteki Anayasa meydanında toplanan binlerce kişi, Arevalo'nun da katıldığı mitingde destek sloganları attı. Yerli halkın öncülük ettiği protestolarda göstericiler, Arevalo’nun partisi Semilla (Tohum) Hareketi hakkında soruşturma başlatan ve Arevalo’nun “darbe yapmakla” suçladığı Başsavcı Maria Consuelo Porras ve Savcı Rafael Curruchiche’nin istifasını istedi.

Yerli halkların sivil toplum örgütü CODECA, Porras ve Curruchice istifa etmezse ve seçim güvenliği sağlanmazsa protestoları sürdürerek şehre giden yolları kapatacaklarını duyurdu.

Arevalo, protesto gösterilerine seçim kampanyasını birlikte yürüttüğü Başkan Yardımcısı Karin Herrera ile katıldı. Protesto gösterilerinde açıklamalarda bulunan Arevalo, “Tarihimiz boyunca birçok kez bizi bölmeye çalıştılar. Yalanla, nefretle, hukuku çarpıtarak tek egemen olan halkın kararını bozmaya çalıştılar. Bugün bunu başaramadıklarını ve başaramayacaklarını bir kez onlara haykırıyoruz” dedi.

GÖZDAĞINA SON VERİN

Amerikan Devletleri Örgütü’nün (OAS) ABD Büyükelçisi Francisco Mora ise yaptığı açıklamada “Sağlıklı bir demokraside, seçim sonuçları ilgili makam tarafından resmi olarak onaylandıktan sonra kurumlar oy sandıklarına müdahale etmez” diye konuştu. Bu durumu “hukukun üstünlüğüne saldırı” olarak niteleyen Mora, partililere ve seçim görevlilerine yönelik “gözdağı verme çabalarına” son verme çağrısı yaptı.

NE OLMUŞTU?

Ülkede 20 Ağustos’ta yapılan devlet başkanlığı seçiminin ikinci turunda Arevalo, yüzde 58 oy alarak yarışı açık ara önde bitirmişti. Arevalo’nun 14 Ocak’ta göreve başlaması beklenirken Seçim Kurulu “usulsüzlük” suçlamasıyla Semilla’nın milletvekillerini tanımayı reddedip partinin faaliyetlerini askıya almıştı. Arevalo, karara partisinin itiraz edeceğini açıklayarak, "Hiç kimse 14 Ocak’ta göreve başlamamı engelleyemez" demişti. Son olarak geçen hafta Başsavcılık yetkililerinin soruşturma kapsamında yaptıkları baskınla seçim sandıklarını açmasının ardından Arevalo, başkanlık görevini teslim alma sürecini askıya almıştı.