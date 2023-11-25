Arjantin’e ‘geçmişten gelen hayaletler’

Arjantin’de kürtajı yasaklamak gibi pek çok çağdışı fikre sahip faşist Milei başkanlık yarışını kazanırken feministler, yeniden hakları için mücadele etmeye hazırlanıyor.

BirGün Kadın

Latin Amerika ülkesi Arjantin’de yapılan devlet başkanlığı seçimi sonucunda aşırı sağcı Javier Milei, beklentilerin üzerinde aldığı yüzde 56 oy ile başkanlık yarışını kazandı. Eski ABD Başkanı Donald Trump ve Brezilya’nın sağcı lideri Jair Bolsonaro’ya benzetilmekten ‘gurur’ duyduğunu söyleyen Milei’nin çağ dışı fikirleri arasında eğitimi ve sağlığı özelleştirmek, organ satışını yasalaştırmak, kürtajı yasaklamak gibi planlar yer alıyor. Sosyal adaleti bir ‘sapma’ olarak tanımlayan Milei, ülkenin Kadın, Cinsiyet ve Çeşitlilik Bakanlığı’nı kapatma sözü verdi.

Kadınlara direkt saldıracağını tüm politikalarında açıkça belirten Milei’nin planlarına karşı Arjantinli feministler yeniden mücadeleye hazırlanıyor. The Guardian’nın haberine göre feministler, karşılarındaki karanlık tabloya karşı mücadele ve örgütlenme çağrısı yapıyor:

• Fundación Mujeres x Mujeres'ten (Kadın ve Kadın Vakfı) Soledad Deza: Çok kasvetli bir tablo var. Bu hükümet bize daha fazla eşitsizlik vaat ediyor ve ilk dakikadan itibaren bedenlerimizin özerkliğinin, egemenliğinin ve bağımsızlığının devlet tarafından desteklenmeyeceğini söylüyor. Şüphesiz ki sonuçlar yürekleri dağlıyor. Bu konularda çalışan bizler için önümüzde çok fazla mücadele ve örgütlenme olduğunu düşünüyorum.

• Fòs Feminista'dan Giselle Carino: Seçim sonucu hepimiz için yıkıcı oldu. Mücadeleye devam edeceğiz. Bu yasalar sadece kongrede çıkmadı. Bu yasalar insanlar sokaklarda mücadele ettiği için çıktı.

• La Plata Üniversitesi'nden feminist çalışmalar profesörü Claudia Laudano: Seçimler geniş kapsamlı etkileri olabilecek bir ton değişikliğe sahne oldu. Uzun zamandır yürüttüğümüz tüm çalışmaların meşruiyeti sorgulanıyor ve bu çok endişe verici. Şiddetin özellikle kadınları nasıl etkilediğini kamuoyu önünde kabul etmek uzun süredir üzerinde çalıştığımız bir konu ve Milei tüm şiddetin aynı olduğunu söylüyor.

• Trans kadın ve aktivist Mariana Gisela Tissone: LGBTQ+ topluluğu üyeleri de seçimlerin ardından haklarının geri alınması için hazırlanıyor. İlk hissettiğim korku, geçmişten gelen hayaletlerdi. Milei'nin yarın ne yapacağından emin değilim, kimse bilmiyor ama kazandığımız insan hakları konusunda bir gerileme olmasından endişeliyim. Kendimi 20 yıl önce hissettiğim gibi hissediyorum.