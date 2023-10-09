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Arkadaşını beklerken kafasına yorgun mermi isabet etti

Samsun'da 24 yaşındaki genç sokakta arkadaşını beklerken kafasına yorgun merminin isabet etmesi sonucu yaralanarak hastanelik oldu.

Güncel
  • 09.10.2023 20:32
  • Giriş: 09.10.2023 20:32
  • Güncelleme: 09.10.2023 20:35
Kaynak: iHA
Arkadaşını beklerken kafasına yorgun mermi isabet etti
FOTOĞRAF: İHA

Samsun'da 24 yaşındaki genç sokakta arkadaşını beklerken kafasına yorgun merminin isabet etmesi sonucu yaralanarak hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi Hastanebaşı TOKİ önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Batuhan Ş.(24) sokakta arkadaşını beklerken kafasında acı hissetti. Elini başına götürünce kanama olduğunu anlayan Batuhan Ş. ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Röntgen filminde kafasına tabancadan çıkan yorgun mermi isabet ettiği ortaya çıkan Batuhan Ş. tedavi altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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