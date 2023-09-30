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Yine düğün yine maganda kurşunu: Başından vuruldu

Konya'da, düğünde tabancayla havaya ateş açılması sonucu başından vurulan Mazhar Uğurlu (44), ağır yaralandı.

Güncel
  • 30.09.2023 21:38
  • Giriş: 30.09.2023 21:38
  • Güncelleme: 30.09.2023 21:45
Kaynak: DHA
Yine düğün yine maganda kurşunu: Başından vuruldu
DHA

Konya'nın Kadınhanı ilçesindeki düğünde bir kişi maganda kurşunuyla başından vuruldu.

Olay, saat 18.00 sıralarında Kadınhanı ilçesinde meydana geldi. Evin önünde düzenlenen düğünde davetlilerinden biri, tabancayla havaya ateş açtı. Tabancadan çıkan bir merminin başına isabet ettiği Mazhar Uğurlu, kanlar içinde yığılırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılıp, tedaviye alınan Uğurlu'nun hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Polis, havaya ateş açan kişinin kimliğini belirlemek için çalışma başlatılırken, düğün ise ertelendi.  

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