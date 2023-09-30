Elazığ'da iş cinayeti: Kepçeyle kamyon arasına sıkışan işçi öldü

Elazığ'da merkeze bağlı Sarayatik Mahallesi'nde ağır hasarlı 4 katlı bir bina yıkımı sırasında geri gelen kamyon ile kepçe arasında sıkışan 65 yaşındaki inşaat işçisi hayatını kaybetti.

Elazığ’da kepçe ile kamyon arasına sıkışan inşaat işçisi hayatını kaybetti.

Olay, merkez Sarayatik Mahallesi Kengerli Sokak üzerinde meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan ağır hasarlı 4 katlı bir bina yıkımı sırasında ismi öğrenilemeyen 65 yaşındaki inşaat işçisi, geri gelen kamyon ile kepçe arasında sıkıştı.

İşçi ağır yaralanırken, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybeden işçinin cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü.

Polis, olayla ilgili inceleme başattı.