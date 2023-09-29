Kayseri'de iş cinayeti: Asansör boşluğuna düşen işçi öldü
Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bulunan bir inşaatta çalışırken 5 metre yükseklikten asansör boşluğuna düşen 67 yaşındaki Mehmet K. isimli işçi hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Kayseri’de bulunan bir inşaatta asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti.
Melikgazi ilçesine bağlı Anbar Mahallesi Erdek Sokak üzerinde bulunan bir inşaatta meydana gelen olayda işçi Mehmet K. (67), çalıştığı sırada 5 metre yükseklikten asansör boşluğuna düştü.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaptıkları ile müdahalede Mehmet K.’nın hayatını kaybettiğini belirledi.
İşçinin cansız bedeni yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.