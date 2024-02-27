Arkadaşlarımızın kalemi de oluruz

Haber Merkezi

İstanbul'da gazeteciler, duruşmaları görülecek meslektaşları Dicle Müftüoğlu ve Nadiye Gürbüz için dayanışma çağrısı yaptı.

Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG) Eşbaşkanı ve Mezopotamya Ajansı'nın (MA) tutuklu olan editörü Dicle Müftüoğlu ile Etkin Haber Ajansı (ETHA) editörü Nadiye Gürbüz’ün görülecek olan duruşmalarına ilişkin Beyoğlu’nda bulunan İnsan Hakları Derneği (İHD) binasında açıklama yapıldı. Mezopotamya Kadın Gazeteciler Derneği'nin (MKG) yaptığı açıklayama meslek örgütlerinin yanı sıra çok sayıda kişi katıldı.

KARAR ÇIKABİLİR

MKG üyesi gazeteci Nezahat Doğan, Müftüoğlu ve Gürbüz’ün mesleki faaliyetlerinden dolayı yargılandığını söyledi. Gazeteci Gürbüz’ün bugün İstanbul Adliyesi 25’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde duruşmasının görüleceğine dikkati çeken Doğan, "Hakkında çalıştığı gazete ve yaptığı haberler gerekçe gösterilerek 22 buçuk yıla kadar ceza isteniyor. Duruşmada karar çıkması bekleniyor” dedi.

Müftüoğlu'nun duruşmasının da 29 Şubat'ta Diyarbakır 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüleceğini aktaran Doğan, "Kadın gazeteciler olarak adil bir yargılamanın yapılmasını, gazeteci arkadaşımız Dicle’nin yeniden özgürlüğüne kavuşmasını talep ediyoruz” dedi. Doğan, "Gazetecilik faaliyetleri tutuklama gerekçesi yapılamaz” diye konuştu.

TGS İstanbul Şube yöneticisi ve TGS Kadın ve LGBT+ Komisyon üyesi Evrim Kepenek, “Nadiye ve Dicle uzun zamandır çalışan gazeteciler. Biz onların gazeteciliğine tanığız. Ama emin olun ki onları yargılamak isteyenler de gazeteciliklerine tanıklar. Dicle Müftüoğlu serbest bırakılsın” çağrısı yaptı.

DİSK Basın-İş Disiplin Kurulu üyesi Diren Yurtsever ise, gazetecilerin duruşmalarına katılma çağrısı yaptı. Yurtsever, iddianamelerdeki suçlamalarla gazeteciliğin yargılandığına vurgu yaparak, "Yeri gelir arkadaşlarımızın sesi oluruz, yeri gelir arkadaşlarımızın kalemi oluruz" ifadelerini kullandı.