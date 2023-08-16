Arnavutköy'de gürültü yapan bir grup, kendilerini uyaran mahalleliye ateş açtı

Arnavutköy'de gürültü yaptığı iddia edilen bir grup, kendilerini uyaran mahalle sakinleri ile tartıştı. Tartışma sırasında gürültü yaptıkları belirtilen gruptan bir kişi mahalle sakinlerine ateş açtı.

Mafyatik yapılanmaların, çeteleşme her geçen gün artarken yaygınlaşan şiddet kültürü de hız kesmiyor.

İstanbul Arnavutköy'de iddiaya göre gürültü yapan motosikletli bir grup, kendilerine yapılan uyarı üzerine mahalle sakinleri ile tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında motosikletli gruptan bir kişi mahalle sakinlerine silahla ateş açtı.

Edinilen bilgiye göre, dün gece (15 Ağustos) Arnavutköy Mustafa Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, motosikletli 2 kişi sokaktan geçerken mahalle sakinleri kendilerini yüksek ses nedeniyle uyardı.

Motosiklet sesinden rahatsız olan mahalle sakinleri ile motosikletli kişiler arasında tartışma çıktı. Motosikletli 2 kişinin arkadaşlarının da mahalleye gelmesiyle, tartışma kavgaya dönüştü. Mahalle sakinleri ile kavga eden şahıslar, mahalleliye silahla ateş açtı.

Şans eseri kimsenin yaralanmadığı olay sonrası 2 kişi, motosikletlerini bırakarak kaçtı. Olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları ilk incelemenin ardından, silahla ateş ederek kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.