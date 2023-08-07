CHP'den bireysel silahlanmanın önlenmesi için kanun teklifi

CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, son günlerde yeniden tartışma konusu olan bireysel silahlanmasının önüne geçilebilmesi için cezalarda artış öngören kanun teklifi hazırlayarak TBMM Başkanlığı’na sundu. Bayraktutan kanun teklifiyle; ruhsatsız silah alan, taşıyan ve bulunduranlara verilecek cezaların “2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 60 günden 200 güne kadar adlî para cezası” olarak yükseltilmesini istedi. Bayraktutan, mevcut cezaların caydırıcılık konusunda yetersiz kaldığını ifade etti.

CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, bireysel silahlanmadaki artışın önüne geçilmesi amacıyla, ruhsatsız silah alan, bulunduran, taşıyanlara verilecek cezaların artırılması için TBMM’ye kanun teklifi verdi. Bayraktutan, kanun teklifiyle 6136 Sayılı Ateşli Silahlar Ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Dair Kanun’da değişiklik yapılarak ruhsatsız silah alan, taşıyan ve bulunduranlara verilen ‘‘bir yıldan üç yıla kadar hapis ve otuz günden yüz güne kadar adlî para cezası’ hükmünün değiştirilmesini istedi. Bayraktutan, kanunda yapılacak değişikle, söz konusu cezaların ‘iki yıldan beş yıla kadar hapis ve altmış günden iki yüz güne kadar adli para cezası’ şeklinde yeniden düzenlenmesini teklif etti.

“2023 YILINDA BİN 200 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ”

Bayraktutan teklifinin gerekçesinde bireysel silahlanmanın giderek artan bir güvenlik sorununa dönüştüğünü belirterek, “Ülkemizde, bireysel silahlanma sayısında yaşanan artışa paralel olarak silahlı saldırılar sonucu hayatını kaybedenlerin sayısında büyük artış yaşanmıştır. Bireysel silahlanma neticesinde doğan silahlı çatışmaların can aldığı olaylar; Türkiye’nin her yerinde yaşanmaya devam ediyor. Umut Vakfı’nın raporuna göre 2022 yılında medyaya 3984 silahlı şiddet olayı yansımış, ülke genelinde yaşanan bu silahlı şiddet olaylarında 2278 kişi öldürülmüş, 4 231 kişi de yaralanmıştır. 2023 yılında geride bıraktığımız aylar içinde ülke genelinde 1938 silahlı şiddet olayı basına yansımış, bu silahlı şiddet olaylarında 1200 kişi hayatını kaybederken, 1960 kişi de yaralanmıştır” dedi.

Esenyurt’ta yaşanan silahlı saldırıyı da hatırlatan Bayraktutan teklifinin gerekçesinde şunları ifade etti:

“Ülkemizde son dönemde yaşanan olaylarda; Esenyurt’ta yaşanan silahlı vahşette 2 genç hayatını kaybetmiş, Kars'ta taksideki yolcuların silahlı saldırıya uğraması sonucu 1 kişi ölmüş, 3 kişi yaralanmış, İstanbul Bayrampaşa'da bir parkta iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen polis memurumuz silahla vurulmuş, Samsun’da fındık tarlasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralanmış, Adana'da aracında silahlı saldırıya uğrayan bir kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan silahlı ve satırlı kavgada 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralanmış, İzmir Karabağlar'da uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan Özkan Omay hayatını kaybetmiştir. Daha birçok olayla örneklendirilebilecek şiddet olayları ülkemizde bireysel silahlanmanın artışıyla birlikte suç işleme eğiliminde her geçen gün yaşanan artışı ortaya koymaktadır.

“UZMANLAR HER 10 SİLAHTAH 9’UNUN RUHSATSIZ OLDUĞUNU İFADE EDİYOR”

Ülkemizde 40 milyon silahın sadece 4 milyona yakının ruhsatlı olduğunu belirten uzmanlar, her 10 silahtan 9’unun ruhsatsız olduğunu ifade etmektedir. Ülkemizde her geçen gün artan şiddet olaylarının kontrol altına alınması için ruhsatsız silah kullanımının önüne geçilmesi büyük önem taşımaktadır.

“CAYDIRICI ÖNLEMLERİN İVEDİLİKLE ARTTIRILMASI GEREKMEKTEDİR”

Güncel mevzuatta; Bir veya birden fazla silahı taşıma veya satın alma suçu ile birden fazla silahı bulundurma suçunun cezası 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 30 günden 100 güne kadar adli para cezasıdır. Bu şartlardan hareketle ülkemiz bireysel silahlanmanın çok basit koşullarda yapılabildiği bir ülke haline gelmiştir.

Bu vahim tablonun engellenmesi için bireysel silahlanma sayısında yaşanan artışın önüne geçilmesi, ruhsatsız silah bulundurma, taşıma ve kullanımının kontrol altına alınması adına caydırıcı önlemlerin ivedilikle arttırılması gerekmektedir.”