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Arnavutköy'de lunaparkta silahlı saldırı

Arnavutköy'de kız kardeşinin sevgilisi olduğunu öne sürdüğü kişiyi lunaparkta gören saldırgan onlarca çocuğun arasında silahla ateş açtı, 1 kişi yaralandı. Bir saldırgan tutuklandı.

Yerel
  • 17.01.2024 11:14
  • Giriş: 17.01.2024 11:14
  • Güncelleme: 17.01.2024 11:19
Kaynak: DHA
Arnavutköy'de lunaparkta silahlı saldırı
Fotoğraf: DHA

Arnavutköy'de kız kardeşinin sevgilisi olduğunu öne sürdüğü kişiyi lunaparkta gören saldırgan osilahla ateş açtı, 1 kişi yaralandı. O sırada çocuğunu oyun oynamaya getiren bir baba ellerini kaldırarak saldırganları durdurmaya çalıştı. 

DHA'nın aktardığına göre olay, 14 Ocak Pazar Günü Merkez Mahallesi’nde meydana geldi.

Lunaparka gelen 16 ve 17 yaşındaki 2 saldırgandan biri iddiaya göre kız kardeşinin sevgilisi olduğunu öne sürdüğü kişiyi ve yanındaki arkadaşını gördü. Şüpheliler yanlarındaki silahı çıkararak ateş etmeye başladı.

Parkta o sırada olan onlarca çocuk ve aileleri ile saldırının hedefindeki iki kişi panikle kaçmaya başladı. 

Saldırıda 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri 2 saldırganı yakaladı. 

1 SALDIRGAN TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen saldırganlardan 1’i tutuklanırken diğeri ise serbest bırakıldı.Saldırı sonucunda yaralanan 1 kişinin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
Öte yandan saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, saldırı anında oyuncakta bulunan çocuğunu bekleyen bir babanın ellerini kaldırarak saldırganları durdurmaya çalıştığı da görülüyor. 

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