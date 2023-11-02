Arolat için TGC'de tören

Haber Merkezi

Yaşamını yitiren gazeteci-yazar Osman Saffet Arolat için dün Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nde (TGC) tören düzenlendi. Törene Arolat'ın ailesi TGC üyesi gazeteciler ve dostları katıldı.

TGC Başkanı Turgay Olcayto törende “Osman Saffet Arolat’ı yitirmenin üzüntüsünü taşıyoruz basın topluluğu olarak. Ekonomi haberciliğinin ustalarından biriydi. Gençlere büyük katkılar sağladı. 60 kuşağının önde gelen gazetecilerindendi” ifadelerini kullandı. TGC üyesi ve Nasıl Bir Ekonomi Gazetesi başyazarı, sürekli basın kartı sahibi Osman Saffet Arolat’ın cenazesi Cemiyet’te yapılan törenin ardından Zincirlikuyu Camisi’nde kılınan öğle namazından sonra bugün Çanakkale Assos Behramkale Mezarlığı’nda toprağa verilecek.