Arpalığa dönüşen kuruluşlar batakta

Kamu İşletmeleri Raporu, AKP iktidarında usulsüzlüklerle anılan işletmelerin içinde bulunduğu batağı gözler önüne serdi. TEİAŞ, TCDD, TCDD Taşımacılık ve ESK’nin dönem zararı 20 milyar TL’ye dayandı.

Mustafa BİLDİRCİN

Kamu sermayeli kuruluş ve işletmelere yönelik Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca hazırlanan rapor, 30 Ekim’de tamamlandı. Rapor, AKP döneminde liyakatsiz görevlendirmeler ve usulsüzlükler ile anılan kamu işletmelerindeki kötü yönetimin yarattığı tahribatı gözler önüne serdi. Rapora göre, TEİAŞ, TCDD, TCDD Taşımacılık ve Et ve Süt Kurumu’nun (ESK) içinde bulunduğu batak yıllar itibarıyla daha da derinleşti.

Kamu sermayesiyle kurulan ve kritik önemi bulunan TEİAŞ, TCDD, TCDD Taşımacılık ve Et ve Süt Kurumu’nun toplam dönem zararı 19 milyar 82 milyon TL’ye ulaştı.

ÖZELLEŞTİRME TEİAŞ’I BATIRDI

İktidarın sermaye yanlısı özelleştirme politikası nedeniyle mali yapısı altüst olan Türkiye Elektrik İletim A.Ş. 2022’de 12,3 milyar TL'lik yatırım harcaması yaptı. Kuruluşun 2022 yılı sonu itibarıyla dönem zararı ise 9 milyar 479 milyon TL olarak gerçekleşti. 2020 yılında 5,9 milyar TL, 2021 yılında ise 4,9 milyar TL kar açıklayan kuruluşun 2022’de 9,4 milyar TL’lik zarara geçmesi dikkati çekti.

Liyakatsiz görevlendirmeler ve kötü yönetim nedeniyle tartışılan T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD) ve bağlı şirketi TCDD Taşımacılık Anonim Şirketi’nin dönem zararı ise rekor seviyede kaydedildi. Kurumların dönem zararları, yıllara göre şöyle:

TCDD:

2020: 3 milyar 866 milyon TL

2021: 4 milyar 34 milyon TL

2022: 6 milyar 386 milyon TL

TCDD Taşımacılık A.Ş:

2020: 1 milyar 333 milyon TL

2021: 1 milyar 641 milyon TL

2022: 2 milyar 511 milyon TL

∗∗∗

ESK, BATAĞA SAPLANDI

İktidarın, Türkiye’de önlenemez hale gelen ekonomik krizin yarattığı yoksulluğun üzerini örtmek için kullandığı kamu işletmelerinden olan Et ve Süt Kurumu’nun dönem zararı da dudak uçuklattı. 2020 yılında 223 milyon TL dönem kârı bulunan kurum, “Yurttaşa ucuza et sağlamak” ve “Piyasayı dengelemek” görevleri nedeniyle batağa saplandı. Et ve Süt Kurumu’nun 2021 yılında 521 milyon TL olan dönem zararı, 2022 yılında 706 milyon 500 bin TL oldu.