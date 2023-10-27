Yurttaşın parası ‘yollara’ saçıldı

Otoyol ve köprü ücretlerine yapılan, tepki üzerine ertelenen zam gözleri KGM’nin gelirlerine çevirdi. KGM’nin otoyol ve köprü gelirleri, 2018-2023 (Ocak-Haziran) döneminde 13 milyar 334 milyon 307 bin TL’ye ulaştı.

Mustafa BİLDİRCİN

Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine gelen yeni zammın uygulaması tepkilerin ardından ertelense de Karayolları Genel Müdürlüğü’nün (KGM) mali verileri, yurttaşın cebini yakan geçiş ücretlerinin yüksekliğine ayna tuttu. Müdürlüğün verilerine göre, otoyol ve köprü geçiş ücretlerinden altı buçuk yılda toplanan para 15 milyar TL’ye dayandı.

ULAŞIM ULAŞILAMAZ OLDU

Yıllar itibarıyla katlanarak artan otoyol ve köprü geçiş ücretleri, ulaşım hakkını yurttaş için adeta ulaşılamaz hale getirdi. Otoyol ve köprü geçişlerinden toplanan para, KGM’nin toplam gelirleri içinde hemen her yıl önemli bir yer tuttu. 2018 yılında 1 milyar 828 milyon 971 bin 43 TL olan KGM’nin otoyol ve köprü geliri, 2022 yılında 3 milyar 515 milyon 708 bin 386’ya kadar fırladı.

Otoyol ve köprülerden 2023’ün ilk yarısında elde edilen gelir ise 1 milyar 422 milyon 443 bin TL ile ifade edildi. 2023’ün ilk yarısında yol, köprü ve tünellerden toplanan 1,4 milyar TL’nin yüzde 75’i, 1 milyar 64 milyon TL olan otoyol geçiş ücretlerinden toplanan paradan oluştu. KGM’nin Ocak-Haziran 2023 döneminde köprü geçişlerinden elde ettiği gelir ise kayıtlara, 358 milyon 296 bin TL olarak geçti.

GELİR GİDEREK BÜYÜDÜ

Cep yakan yol, köprü ve tünellerin geçiş ücretleri yurttaşın cüzdanını boşaltırken Karayolları Genel Müdürlüğü’nün kasasını ise doldurdu. KGM’nin otoyol ve köprü geçiş ücretlerinden topladığı para, yıllara göre şöyle kaydedildi:

2018: 1 milyar 828 milyon 971 bin TL

2019: 1 milyar 881 milyon 213 bin TL

2020: 1 milyar 982 milyon 294 bin TL

2021: 2 milyar 703 milyon 677 bin TL

2022: 3 milyar 515 milyon 708 bin TL

2023 (Ocak-Haziran): 1 milyar 422 milyon 443 bin TL

ÇANAKKALE 295 TL’YE YÜKSELDİ

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın köprü ve otoyol ücretlerine yıl boyunca zam yapılmayacağına yönelik vaadine karşın otoyol ve köprü geçişlerine fahiş zam yapılmıştı. Karar kapsamında Avrasya Tüneli tek yön otomobil geçiş ücreti yüzde 50, Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri tek yön otomobil geçiş ücreti yüzde 76, Ankara-Niğde Otoyolu otomobil geçiş ücreti yüzde 50, Malkara-Çanakkale Otoyolu otomobil geçiş ücreti yüzde 46 artmıştı. 25 Ekim itibarıyla uygulanacağı belirtilen yeni tarife, kamuoyunda oluşan büyük tepkinin ardından Ocak 2024’e ertelenmişti. Ocak 2024’te uygulanmaya başlanacak zamdan sonra köprülerin geçiş ücretleri, otomobiller için şöyle sıralandı:

Boğaziçi ve FSM köprüleri: 15 TL

Osmangazi Köprüsü: 290 TL

Üçüncü Boğaz Köprüsü: 35 TL

1915 Çanakkale Köprüsü: 295 TL