Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine yapılan zamlar Ocak 2024'e ertelendi

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, köprü ve otoyol ücretlerine yıl boyunca zam yapılmayacağına dair vaadine rağmen gerçekleştirilen otoyol ve köprü geçişlerine zam Ocak 2024'e ertelendi. Bugün alınan zamlı geçiş ücretlerinin iade edileceği bildirildi.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sene başında, köprü ve otoyol ücretlerine yıl boyunca zam yapılmayacağına dair vaadine rağmen köprü-otoyol ücretlerine yapılan zamlar iptal edildi.

Kararı duyuran Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, "Otoyol ve köprü geçiş ücretlerinde 25 Ekim’den itibaren yapılan düzenleme, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla Ocak 2024’e ertelenmiştir" ifadelerini kullandı.

Altun ayrıca, bugün (25 Ekim) alınan zamlı ücretlerin de iade edileceğini bildirdi.

Kamuoyunun bilgisine



Otoyol ve köprü geçiş ücretlerinde 25 Ekim’den itibaren yapılan düzenleme, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla Ocak 2024’e ertelenmiştir.



25 Ekim’de (bugün) alınan geçiş ücretlerindeki fark vatandaşlarımıza iade edilecektir. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) October 25, 2023

İptal kararı, Erdoğan'ın "2023 yılı boyunca otoyol ve köprü ücretlerinin artırılmaması kararını aldık. Ülkemize, milletimize hayırlı olsun" paylaşımının gündem olmasının ardından geldi.

2023 yılı boyunca otoyol ve köprü ücretlerinin artırılmaması kararını aldık. Ülkemize, milletimize hayırlı olsun. pic.twitter.com/9nAHwkmitR — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) January 9, 2023

25 Ekim itibarıyla Avrasya Tüneli tek yön geçiş ücretleri en az yüzde 50 zamlanmış, gündüz tarifesinde otomobiller için 53 TL’den 80 TL’ye, minibüsler için 79,50 TL’den 120 TL’ye, motosikletler için 10 TL 35 kuruştan 31 TL 20 kuruşa çıkmıştı.

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün dün yaptığı duyuruya göre de Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri tek yön otomobil geçişi yüzde 76, Ankara-Niğde Otoyolu otomobil geçişi yüzde 50, Malkara-Çanakkale Otoyolu (Malkara giriş – 1915 Çanakkale Köprüsü çıkış) otomobil geçişi yüzde 46 zam zamlanmıştı.