Erdoğan’ın vaadi boş çıktı: Bir zam da Avrasya Tüneli geçiş ücretine

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir vaadini daha çiğnedi. “2023 yılı boyunca otoyol ve köprü ücretlerinin artırılmaması kararını aldık” denmesine rağmen bir zam da Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine geldi.

Ekonomi 25.10.2023 11:26 Giriş: 25.10.2023 11:26

Güncelleme: 25.10.2023 11:30 Kaynak: Haber Merkezi

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Fotoğraf: DepoPhotos

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sene başında, köprü ve otoyol ücretlerine yıl boyunca zam yapılmayacağına dair vaadi boş çıktı. Dün birçok köprü ve otoyol ücretine zam yapılırken bugün de Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine zam yapıldığı haberi geldi. 25 Ekim itibarıyla Avrasya Tüneli tek yön geçiş ücretleri en az yüzde 50 zamlandı. Gündüz tarifesinde otomobiller için 53 TL’den 80 TL’ye, minibüsler için 79,50 TL’den 120 TL’ye, motosikletler için 10 TL 35 kuruştan 31 TL 20 kuruşa çıktı. Gece geçişlerde yüzde 50 indirim uygulanacak. 🔈Sürücülerimizin dikkatine!



25 Ekim 2023 tarihi itibarıyla geçerli olan Avrasya Tüneli geçiş ücreti tarifesine web sitemiz üzerinden ulaşabilirsiniz. pic.twitter.com/uNZDSPrJJ5 — Avrasya Tüneli (@avrasyatuneli) October 25, 2023 Karayolları Genel Müdürlüğü’nün dün yaptığı duyuruya göre de Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri tek yön otomobil geçişi yüzde 76, Ankara-Niğde Otoyolu otomobil geçişi yüzde 50, Malkara-Çanakkale Otoyolu (Malkara giriş – 1915 Çanakkale Köprüsü çıkış) otomobil geçişi yüzde 46 zam zamlanmıştı. Zamlarla birlikte, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, 9 Ocak 2023’te attığı tweeti gündeme geldi. Erdoğan, söz konusu tweetinde, 2023 boyunca köprü ve otoyol ücretlerine zam yapılmayacağını iddia etmişti. 2023 yılı boyunca otoyol ve köprü ücretlerinin artırılmaması kararını aldık. Ülkemize, milletimize hayırlı olsun. pic.twitter.com/9nAHwkmitR — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) January 9, 2023 Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu: Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam