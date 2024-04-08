Art arda üç ameliyat olan Özgür Özel taburcu edildi

3 gün önce ses tellerinden, dün ve bugün ise gözlerinden mercek ameliyat olan CHP Genel Başkanı Özgür Özel taburcu edildi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, 3 günde 3 operasyon geçirdi.

5 Nisan'da ses tellerinden ameliyat edilen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün ve bugün de gözlerinden mercek ameliyatı oldu.

Taburcu edilen Özgür Özel'in sağlık durumuyla ilgili CHP'den şu bilgilendirme yapıldı:

"Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel, daha önceden planlandığı üzere 5 Nisan günü ses tellerinden bir operasyon geçirmiş, 7 ve 8 Nisan günleri ise gözlerinden mercek ameliyatı olmuştur. Ameliyatları başarıyla gerçekleşen Özel'in sağlık durumu iyi olup, taburcu edilmiştir."