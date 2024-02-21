Artan maliyetler çaresiz bırakıyor

AKP iktidarının ithalata dayalı politikaları tarım ve hayvancılığı bitirme noktasına getirdi. Çiftçi sayısı 2 milyon 177 bin 880 kişiye kadar geriledi. Artan maliyetleri karşılayamayan süt üreticileri hayvanlarını kesime gönderiyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çiftçi sayısının 2 milyon 177 bin 880 kişi olduğunu açıkladı. Son bir kaç yılda binlerce çiftçinin tarımdan vazgeçtiğini belirten CHP'li Ömer Fethi Gürer, "Bunun tek nedeni AKP’nin iş bilmez yöneticilerinin hatalı tarım politikalarıdır." dedi.

CHP’li Gürer, Türkiye'deki çiftçi sayısı, organik tarım yapan çiftçiler ile sözleşmeli tarım yapan çiftçilerin sayısıyla ilgili Bakan Yumaklı’nın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi verdi. Yumaklı, 2022 yılında ÇKS'ye kayıtlı çiftçi sayısının 2 milyon 177 bin 880 kişi olduğunu, bunlardan 167 bin 547 çiftçinin sözleşmeli bitkisel üretim yaptığını belirtti. Yumaklı, Türkiye'de 21 adet organik pazar bulunduğunu da belirterek, 2022 yılında organik tarım yapan çiftçi sayısını 48 bin 244 olarak açıkladı.

Eski Bakan Bekir Pakdemirli’nin soru önergesine verdiği yanıtta "2020 yılında iyi tarım uygulamaları yapan çiftçi sayısı 14 bin 51’dir. 2020 üretim yılı organik tarım yapan çiftçi sayısı 52 bin 590, organik yem bitkisi üretimi yapan çiftçi sayısı ise 7 bin 672’dir” dediğini anımsatan Gürer, “Görünen o ki organik tarımdan vazgeçen çiftçi sayısı da 4 bin geçmiş durumda. Tarım ülkesi olan 85 milyonluk Türkiye’de çiftçi sayısı 2 milyon 177 bine düştü” diye konuştu.

TÜKETİCİ DE MAĞDUR

Gürer, bir tarım ülkesi konumundaki Türkiye’de AKP hükümetleri döneminde uygulanan yanlış politikalar nedeniyle çiftçi sayısında belirgin bir azalmanın görüldüğünü belirtti. Gürer, "Üretici başta gübre ve yem olmak üzere girdi maliyetlerindeki artış karşısında tarım yapamaz duruma gelirken siyasi iktidar çözümü ithalatta bulmaya çalıştı ama bu kez de artan ürün fiyatları tüketiciyi mağdur etti. Böylece bir tarım ülkesi olan Türkiye, ne yazık ki tarımsal ürünlerde de ithalatçı konumuna düştü. Ürününe değer bulamayan üretici ise üretimden uzaklaşmak zorunda kaldı” dedi.

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İNEKLER KESİME GÖNDERİLİYOR

Süt üreticileri, artan yem ve enerji maliyetleri nedeniyle hayvanlarını kesime göndererek üreticiliği bırakıyor. Edirne'nin Keşan ilçesinde ve bağlı köylerinde 2 bin 500 olan süt üreticisi sayısı 500’e kadar düştüğü belirtiliyor. Edirne Süt Üreticileri Birliği (SÜTÜB) Başkanı Mustafa Suiçmez, süt fiyatlarının maliyeti karşılamadığını belirterek zor durumdaki üreticilerin hayvanlarını kesime gönderdiğini anlattı. Suiçmez şöyle konuştu: "Dün Edirne Ticaret Borsası’nda 27 erkek hayvan satıldı. Tam 57 tane de dişi hayvan satıldı. 27 erkek, 57 dişi hayvan kesime gitti. Dişi hayvanlar 1-2 yıl içerisinde buzağıyı verme şansı yok, kesime gidiyor. 3 tane köyümüzde sıfır hayvancılık var. Ne sütçülük ne besicilik. Hâlâ önümüzde kapanmanın eşiğinde olan daha 5-6 köyümüz var. Bu köyler 150-200 kilo süte düştü. Sütü pazarlamakta zorlanıyoruz. Süt fiyatlarının acilen revize olmasını talep ediyoruz. Artık gerçekçi fiyatlar olsun. Bizim üreticimizin eline en az 18,5 lira geçmesi lazım. Sanayicilere de sesleniyorum; lütfen, yarın öbür gün orta, uzun vadede bu ham maddeyi bulamayacaksınız, bulmak için çok zorlanacaksınız."