Artçılar diğer depremlerin habercisi de olabilir

Haber Merkezi

Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, önceki gün Bursa’da yaşanan 3.5 büyüklüğünde depremin ardından açıklama yaptı.

Moriwaki, son depremin şiddetinin az olmasına rağmen artçı depremlerin sık sık yaşanacağını belirterek bölgede zeminin yumuşak olduğunu vurguladı. 7 üzeri bir depremde büyük yıkım yaşanacağını söyleyen Moriwaki şu uyarılarda bulundu: "Meydana gelen 3.5 şiddetindeki Gemlik deprem sonrası ara ara Konya, Malatya gibi yerlerde de yaşandı. Korkulacak şiddette olmayan bu depremler diğer depremlerin habercisidir. Güney fay hattı, kuzey fay hattını tetikliyor. Bursa-Gemlik, Balıkesir, Yalova civarında 7 üzeri deprem bekleniyor. Bandırma tarafından küçük ancak sık sık depremler meydana geliyor. Bundan yola çıkara haberci olacağını söyleyebiliriz."