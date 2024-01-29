Artık adalet sağlansın ve başka Sametler ölmesin

Haber Merkezi

Ankara'da 2022'de kırmızı ışıkta geçtikleri için uyardığı üç kişinin saldırısı sonucu boynuna aldığı bıçak darbesiyle hayatını kaybeden motokurye Samet Özgül'ün ailesi adalet istiyor. Ankara 11’inci Ağır Ceza Mahkemesi, 27 Eylül 2023’te verdiği kararla, sanık Halil İbrahim Demirci’ye "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verdi.

22 ayrı suç kaydı bulunan Mustafa Demirci ve Bülent Açıkgöz’e ise "kasten öldürmeye yardım etmek" suçundan 12'şer yıl hapis cezası verildi. Ancak istinaf, Ankara 11’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği tutuklu tek sanığın müebbet hapis cezası kararını bozdu. Diğer iki sanığın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını talep etti. Gerçek Gündem’de yer alan habere göre, bozma kararının ardından davaya 5 Mart’ta devam edilecek. Yaşananlara ilişkin açıklama yapan Özgül'ün kardeşi Berna Özgül, ağabeyi için adalet istedi: “Samet için bir umut ışığı arıyoruz. İstinaf bu saldırganlarına verilen cezayı bozdu. Bu insanlar suç makinası. Başka suçları da var. Biz başka Samet Özgüller öldürülmesin istiyoruz. Saldırganların en ağır cezayla yargılanarak adaletin sağlanmasını istiyoruz.”