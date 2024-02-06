Artvin-Ardahan karayoluna çığ düştü
Artvin’deki 2 bin 600 rakımlı Sahara Geçidi’nde kar küreme çalışması sırasında 2 iş makinesi üzerine çığ düştü.
İki iş makinesi kısmen kara gömülürken, çığ altında kalan araçların operatörleri kendi imkanlarıyla kurtuldu.
Artvin’de etkili olan kar yağışı ve şiddetli yağmur olumsuzlukları beraberinde getirdi.
Artvin-Şavşat karayolunda heyelanları yaşandığı noktalarda çalışma yürüten karayolları ekiplerinin aracına kaya isabet etti.
Kaya aracın camını çatlatırken, hasara neden oldu.
Karadeniz’i Doğu Anadolu’ya bağlayan Şavşat-Ardahan karayolunda ise 2 bin 600 rakımlı Sahara Geçidi’nde Karayolları ekipleri, kardan kapanan yolda küreme çalışması başlattı.
Ekiplerin çalışmaları sırasında çığ düştü. 2 iş makinesi kısmen kara gömüldü.
Çığ altında kalan araçların operatörleri kendi imkanlarıyla kurtuldu.
Bölgeye çağrılan destek ekipleri tarafından çığ altında kalan iş makineleri kurtarıldı.
Şavşat-Ardahan karayolu Sahara Geçidi’nin yer yer çığ düşmesi ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşıma kapatıldığı öğrenildi.