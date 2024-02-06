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Artvin-Ardahan karayoluna çığ düştü

Ajans Haberleri
  • 06.02.2024 13:17
  • Giriş: 06.02.2024 13:17
  • Güncelleme: 06.02.2024 13:18
Kaynak: İHA
Artvin-Ardahan karayoluna çığ düştü

Artvin’deki 2 bin 600 rakımlı Sahara Geçidi’nde kar küreme çalışması sırasında 2 iş makinesi üzerine çığ düştü.

İki iş makinesi kısmen kara gömülürken, çığ altında kalan araçların operatörleri kendi imkanlarıyla kurtuldu. 

Artvin’de etkili olan kar yağışı ve şiddetli yağmur olumsuzlukları beraberinde getirdi.

Artvin-Şavşat karayolunda heyelanları yaşandığı noktalarda çalışma yürüten karayolları ekiplerinin aracına kaya isabet etti.

Kaya aracın camını çatlatırken, hasara neden oldu. 

Karadeniz’i Doğu Anadolu’ya bağlayan Şavşat-Ardahan karayolunda ise 2 bin 600 rakımlı Sahara Geçidi’nde Karayolları ekipleri, kardan kapanan yolda küreme çalışması başlattı.

Ekiplerin çalışmaları sırasında çığ düştü. 2 iş makinesi kısmen kara gömüldü.

Çığ altında kalan araçların operatörleri kendi imkanlarıyla kurtuldu.

Bölgeye çağrılan destek ekipleri tarafından çığ altında kalan iş makineleri kurtarıldı.

Şavşat-Ardahan karayolu Sahara Geçidi’nin yer yer çığ düşmesi ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşıma kapatıldığı öğrenildi. 

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