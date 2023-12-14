Artvin'de heyelan: Ev, ahır ve samanlık çöktü, 1 inek öldü

Artvin'de merkeze bağlı Ortaköy köyünde gece saatlerinde meydana gelen heyelan nedeniyle 2 katlı boş ev ve yanındaki samanlık ile ahır çöktü. Enkaz altında kalan 2 büyükbaştan 1'i öldü

Artvin'de heyelan sonucu 2 katlı boş ev ile yanındaki samanlık ve ahırın çökmesi sonucu 1 büyükbaş öldü.

Merkeze bağlı Ortaköy köyünde gece saatlerinde heyelan meydana geldi.

Yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak, Muhittin Öztürk'e ait 2 katlı boş ev ile yanındaki samanlık ve içerisinde 2 büyükbaş hayvanın olduğu ahırın üzerine düştü.

Fotoğraf: İHA

Heyelanda ahşap ev, samanlık ve ahır yıkıldı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri, sevk edildi. Ekipler, çöken ahırda bulunan büyükbaşları kurtarma çalışması başlattı.

Büyükbaşlardan 1'i kurtarılırken, 1 ineğin öldüğü belirlendi. Ekipler, bölgede inceleme çalışması başlattı.