Artvin'de kamyonet ve iş makinesi üzerine çığ düştü; operatör öldü

Artvin'in Şavşat ilçesinde kardan kapalı köy yollarını açama çalışan iş makinesi ve kamyonetin üzerine çığ düştü. Kamyonetteki 2 kişi kurtulurken, kar altından ekiplerce çıkarılan operatör Gökhan Yılmaz (35) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

İlçeye bağlı Karaköy köyünde akşam saatlerinde çığ meydana geldi.

İlçede etkili kar nedeniyle ulaşıma kapanan köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdüren İl Özel İdaresi personeli operatör Gökhan Yılmaz'ın kullandığı iş makinesi ile yolda bulunan bir kamyonetin üzerine çığ düştü. Kar altında kalan kamyonetteki 2 kişi kendi imkanlarıyla kurtulurken, iş makinesi operatörü Gökhan Yılmaz kayboldu. İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekiplerin 2 saat süren arama kurtarma çalışmalarında kayıp operatöre ulaşıldı. Sağlık görevlilerince ilk müdahalede bulunan Gökhan Yılmaz, ambulansla Şavşat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yılmaz, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.