Artvin’de taşımalı eğitime 1 gün ara verildi

Artvin'de 15 Ocak Pazartesi günü taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Artvin'de 15 Ocak Pazartesi günü taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verildi. Artvin ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı sonrası yaşanan buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Artvin Valiliğinden yapılan açıklamada, “İlimizde gerçekleşen olumsuz hava koşulları sonrası meteorolojik raporlar doğrultusunda bu gece buzlanma riski bulunduğundan illerimizdeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde 15 Ocak 2024 Pazartesi günü sadece taşımalı eğitim yapan öğrencilerimiz için eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir” denildi.