Hasan Dağı’nda düşerek yaralanan dağcı helikopterle kurtarıldı

Aksaray’da arkadaşları ile birlikte çıktığı Hasan Dağı’nda kayalıklardan düşerek yaralanan amatör dağcı kadın, helikopterle kurtarıldı.

Aksaray’da arkadaşları ile birlikte çıktığı Hasan Dağı’nda kayalıklardan düşerek yaralanan amatör dağcı kadın, helikopterle kurtarıldı.

Olay, akşam saatlerinde Hasan Dağı’nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 10 gazeteci ve reklamcı arkadaşıyla birlikte Hasan Dağı’na gelen İnşaat Teknikeri Ezgi Yıkılmaz (30), sabahın erken saatlerinde tırmanışa geçti. Gün ortasında Hasan Dağı’nın zirvesine ulaşmayı başaran ve ikindi vaktinde iniş için harekete geçen ekip çıktıkları bölgeden inerken 3100 metrede Ezgi Yıkılmaz karda ayağı kayarak aşağıya yuvarlandı.

Yaklaşık 20 metre yuvarlanan amatör dağcı kadının ayağı kırılırken, arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye İl Afet Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü Dağ Arama Kurtarma, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ve Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Bu esnada yaralanan kadının yanında 3 arkadaşı beklerken, diğer 7 kişi gruplar halinde aşağıya inmeyi başardı. Soğukta hipotermi geçiren kadın dağcı, yanında kalan 3 arkadaşı tarafından ısıtılmaya çalışıldı. Dağ arama kurtarma ekiplerine takviye olarak Konya 3. Ana Jet Üstü Komutanlığından askeri helikopter de sevk edildi. Çok kısa bir sürede kadının bulunduğu bölgeye intikal eden helikopter, 3100 metreden dağcı kadını alarak Hasan Dağı eteklerindeki bir tesise nakletti. Burada hazır bekleyen UMKE ve 112 Acil Yardım ekiplerince ilk müdahalesi yapılan kadın dağcı, daha sonra ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan kadının ayağının kırıldığı ve bacakları ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığı belirlendi. Tedavisi süren kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.