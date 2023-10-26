Artvinli gençler Nihat Gökyiğit’in mezarını ziyaret etti

Cumhuriyet’in 100. yılında Artvinliler Hizmet Vakfı’nın Artvin İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte düzenlediği “Yurtta Barış, Dünyada Barış” konulu kompozisyon yarışmasının onur konuğu olan kompozisyon birincisi liseli gençler, İstanbul’a geldi.

Gençlerle 5 gün sürecek programın koordinatörlüğü proje sorumlusu İlter Turan yapacak. İlk etkinlik, eğitime her zaman destek veren, Atatürk’ün “Yurtta Barış, Dünyada Barış” sözünden hareketle, kurduğu dünya ülkelerinin müzisyenlerinden sanatçılardan oluşan “Barış Orkestrası” ile dünya barışına katkı sunan, eğitime verdiği destekle bilinen ve aynı zamanda TEMA Vakfı’nın kurucularından olan Artvinli iş insanı Ali Nihat Gökyiğit’in mezarı ziyaret edildi.

Artvinliler Hizmet Vakfı Başkanı Esen Yağcı, gençlerle birlikte Gökyiğit’in mezarını ziyaret etmenin kendisini çok duygulandırdığını söyledi. Başkan Yağcı, Nihat Gökyiğit’in Artvin’e, vakfa ve eğitime çok büyük destekler verdiğini, cumhuriyetin 100. yılında bir kere daha saygıyla, minnetle, rahmetle andıklarını dile getirdi.