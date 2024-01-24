Asansör kazası yaşanan yurtta bir ölüm daha

Aydın'da Zeren Ertaş’ın yaşamını yitirdiği Güzelhisar KYK Kız Öğrenci Yurdu’nda 19 yaşındaki bir öğrenci intihar etti. Bingöl'de de bir öğrenci intihar girişiminde bulundu.

Haber Merkezi

Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan Güzelhisar Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Kız Öğrenci Yurdu’nda kalan 19 yaşındaki C.S.A. adlı öğrencinin intihar ettiği öğrenildi. Aydın Kulis'in haberine göre, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencisi 20 yaşındaki C.S.A., saat 13.00 sıralarında kaldığı odadaki ranzaya kendisini asarak intihar girişiminde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan C.S.A., kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

25 Ekim 2023'te aynı yurtta arızalanan asansörün düşmesi sonucu 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Zeren Ertaş hayatını kaybetmişti. Aydın'da yaşanan cinayetin ardından ülkenin dört bir yanında eyleme geçilmişti. Öğrenciler, birçok şehirde sağlıklı ve güvenilir barınma hakkı için protestolar düzenlemişti.

Bingöl'de bulunan Pir Ali Bey Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Kız Öğrenci yurdunda dün gece saatlerinde bir öğrencinin intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi. Binadan atlamak isteyen öğrenci, yurttaki diğer öğrenciler tarafından engellendi.