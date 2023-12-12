Öğrenci intiharları son bulsun!

Şırnak'ta Spor Lisesi’nde okuyan 17 yaşındaki A.B.’nin müdürle tartışıp yurttan atıldığı için intihar ettiği öne sürüldü. Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, artan intiharlara ilişkin “Öğrenci intiharlarını durdurun" denildi.

Kayhan AYHAN

Şırnak'ta lise yurdunda kalan 17 yaşındaki lise öğrencisi A.B. intihar etti. Öğrencinin yurttan atıldığı için intihar ettiği iddia edildi. Eğitim Sen Şırnak Şube Başkanı Adnan Şenbayram ise olayı takip ettiklerini belirterek "Kimseyi suçlamak istemiyoruz. Olayda bir ihmal var ama bu öğrenci ile idareci arasındaki iletişimden mi ya da öğrenci ile veli arasındaki iletişimden mi kaynaklı bilemiyoruz." dedi.

ADLİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Ülkede yaşanan ekonomik kriz öğrencileri de derinden etkiliyor. Barınma krizi karşısında yurt bulan öğrenciler kendilerini şanslı hissediyor. Ancak yurtlara yerleşince de sorunlar bitmiyor. Yaşanılanlar karşısında öğrenciler intihara sürüklenebiliyor. Son olarak Şırnak'ın Merkez ilçesinde bulunan Şırnak Spor Lisesi'nde okuyan 17 yaşındaki A.B. isimli bir öğrenci intihar etti. Uzungeçit beldesinden yatılı olarak kent merkezine gelen ve Şırnak Mesleki Teknik Anadolu Lisesi yurdunda kalan A.B., iddiaya göre yurt müdürüyle tartıştı. Tartışmadan sonra yurttan kovulan A.B.'nin, ailesini arayarak yurttan kovulduğu bilgisini paylaştıktan sonra intihar ettiği ileri sürüldü. Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan A.B.'nin hayatını kaybettiği öğrenildi. Barınamıyoruz Hareketi tarafından paylaşılan olay hakkında "Olay derhal aydınlatılsın" ifadeleri kullanıldı.

Eğitim Sen Şırnak Şube Başkanı Adnan Şenbayram BirGün’e yaptığı açıklamada, "Öğrenci pazar günü saat 16.00’da yurtta sigara ile yakalanıyor. Sonrasında yurt müdürüne haber veriliyor. Yurt müdürü durumu öğrenci ile konuşuyor. Daha sonra öğrenci velisi ile görüşüyor. Yurttan uzaklaştırılıdğını velisine söylüyor. Velisi öğrenciye ‘şimdilik idare et, yurda ya da teyzen geç, yarın seni almaya geliriz’ diyor. Daha sonra öğrenci intihar ediyor. Olayda bir ihmal var ama bu öğrenci ile idareci arasındaki iletişimden mi ya da öğrenci ile veli arasındaki iletişimden mi kaynaklı bilemiyoruz. Kimseyi suçlamak istemiyoruz" diyerek yaşananları anlattı.

İLK İNTİHAR DEĞİL

Şenbayram olayla ilgili adli sürecin başlatıldığını Milli Eğitim tarafından idari sürecin de başlatılacağını duyurdu.

Son aylarda yaşanan öğrenci intiharlarından bazıları şöyle:

• 15 Ekim 2023’te Anadolu Üniversitesi yemekhanesi önünde asılmış bir öğrenci bedeni bulundu. Öğrencinin İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü 3. sınıf öğrencisi Resul Alan olduğu ve borçları yüzünden intihar ettiği öne sürüldü.

• Aynı hafta içinde Eskişehir Teknik Üniversitesi Kimya Bölümü öğrencisi S.N.R. kaldığı KYK yurdunda intihar etti.

• 25 Ekim 2023’te Çanakkale’de Samet Taş adlı öğrenci intihar etti.

• Ankara'da Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde öğrenim gören İ.Z.K, 30 Ekim tarihinde yurt odasında ölü bulundu.

• Samsun'da Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü birinci sınıf öğrencisi Elif Coşkun, 24 Kasım'da kaldığı Münevver Ayaşlı KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda odasındaki banyoda ölü bulundu.

• Beytepe Kampüsü, Öğrenci Evleri J Blokta kalan Hacettepe Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği 1. sınıf öğrencisi Ayşegül Tayyar isimli öğrenci yaşamını yitirmiş olarak bulundu.