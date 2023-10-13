Aşevi müdürüne kupon arazi

Ordu’daki AKP’li Aybastı Belediyesi, Perşembe Yaylası’ndaki arazisini takas yoluyla AKP’li Üsküdar Belediyesi’ne verdi. Ardından arazi Aybastılı eski Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Karayel’e satıldı.

Onur DURMUŞ

AKP’li Üsküdar Belediyesi ile Aybastı Belediyesi arasında trampa yöntemiyle (ücretsiz değiş tokuş) arsa takası yapıldı. Ordu Aybastı’ya bağlı Perşembe Yaylası’nda bulunan 991 metrekarelik alan takas yapılabilmesi için mayıs ayında Aybastı Belediyesi Tapu Kadastro Müdürlüğü’nce mera statüsünden çıkartılarak arsa statüsüne kavuşturuldu. Takastan 6 ay öncesine kadar Maliye Hazinesi olarak görünen taşınmazın arsa olarak kabul edilmesine Milli Emlak Genel Müdürlüğü de onay verdi.

18 Mayıs’ta iki belediye arasında yapılan protokolle Üsküdar Belediyesi’ne ait bir arsasıyla Aybastı Belediyesi’nin söz konusu taşınmazı takas edildi. Aradan 4 gün geçtikten sonra ise Üsküdar Belediyesi, Perşembe Yaylası’ndan takas yoluyla aldığı arsayı satma kararı aldı.

22 Mayıs tarihinde Üsküdar Belediyesi Plan Bütçe Komisyonu’nca alınan kararda Perşembe Yaylası’nda bulunan yerin satılması için Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarafından Belediye Encümeni’ne yetki verildi. Üsküdar Belediyesi’nin, Aybastı Belediyesi’ne bağlı Perşembe Yaylası’ndaki aldığı arsayı Aybastılı olan eski Üsküdar Belediyesi Başkan Yardımcısı ve şu anda Üsküdar Belediyesi Aşevi Başkanlığı görevini yürüten İlyas Kareyel’e sattığı ortaya çıktı.

AYBASTI BELEDİYE BAŞKANI DOĞRULADI

Aybastı Belediye Başkanı Beytullah Gençtan ise Üsküdar Belediyesi’nin İlyas Kareyel’e arsayı sattığını doğruladı. Gençtan BirGün’e yaptığı açıklamada, “Üsküdar Belediyesi’nin İlyas Karayel’e arsa satışı yaptığı bilgisi bize de ulaştı. Söz konusu arsada sorumluluk İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’ndadır. Bizim belediye olarak bir tavır alma şansımız yok. Karar direkt olarak Cumhurbaşkanlığı’ndan geldiği için biz duruma müdahale edemeyiz” ifadelerini kullandı. Söz konusu satışla ilgili ulaştığımız İlyas Karayel konu ile ilgili sorulan soruları ise yanıt vermedi.

AİLESİNİN ALDIĞI İHALELERİ DENETLİYORDU

Daha önce Üsküdar Belediyesi’nde AKP Meclis Üyesi olan İlyas Karayel, ailesinin belediyeden aldığı ihalelerle gündeme gelmişti. Üsküdar Belediyesi'nin 2017 yılında açtığı 'bebek çeyizi alımı' ihalesini Saris İnşaat Dış Ticaret Limited Şirketi kazanmıştı. Şirketin ortakları arasında İlyas Karayel’in kardeşi İbrahim Hakkı Karayel de bulunuyordu. Karayel’in eşi Saniye Karayel de Üsküdar Belediyesi’nden 2017 yılında üç kez ihale almıştı.

Çıkan usulsüz ihale haberlerinin ardından İlyas Karayel, Üsküdar Belediyesi'nin Denetim Komisyonu üyeliğine seçilmişti. Böylece, Üsküdar Belediyesi’nin ihalelerine ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi ailesi ihaleye giren İlyas Karayel’e teslim edilmişti.

Öte yandan İlyas Karayel’in Aybastı’da bulunan Yelve Yaylası’nda başka bir kaçak villası daha olduğu ortaya çıktı. 18 Temmuz 2022’de İlyas Karayel’in mera vasıflı hazine arazisi üzerinde bulunan kaçak villası yapım aşamasındayken Aybastı Belediyesi tarafından ‘İmar kanununun 32’nci maddesi’ gereğince mühürlendi.

Aybastı Belediyesi tarafından yapılan mühürleme işlemine rağmen Karayel’e ait kaçak villanın yapımı tamamlandı. Mühür işlemlerinin ardından Aybastı Kaymakamlığı söz konusu kaçak yapıların bir an önce yıkılması konusunda Aybastı Belediyesi’ne yazı gönderdi. Aybastı Belediyesi ise söz konusu yazıya rağmen kaçak yapı hakkında yıkım işlemi başlatmadı.

Bölgede bulunan birçok ahır ve ahşap evlere yıkım kararı verilirken Karayel’e ait söz konusu kaçak villaya bir cezai yaptırım da uygulanmadı.

Gençtan bu duruma ilişkin ise “İlyas Karayel’in kaçak villası ile ilgili ise mahkeme süreci devam ediyor. Mahkeme sonuçlanmadan bizim yıkım işlemi başlatmamız söz konusu değil” dedi.