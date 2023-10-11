Erdoğan’ın kitabıyla poz işleri açtı

AKP’den milletvekili olma girişiminde iki kez başarısız olan, Erdoğan’ın kitabıyla verdiği pozla gündeme gelen Demirci, üst üste kamu ihaleleri alıyor. DSİ’nin, 135,5 milyon TL’lik ihalesini Demirci’nin şirketi aldı.

Mustafa BİLDİRCİN

AKP’den milletvekili olma girişimleri 2015 ve 2023 yıllarında başarısızlıkla sonuçlanan Veysel Demirci, kamu ihalelerindeki başarısını ise sürdürdü. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nce (DSİ), “Çorum-Ortaköy Aşdağul Göleti” için düzenlenen dev ihalenin, Veysel Demirci’nin yönetim kurulu başkanlığını yaptığı Ziver İnşaat’a verildiği belirlendi. DSİ ve şirket arasında 5 Ekim’de sözleşme imzalandı.

Çorum’da inşa edilmesi planlanan Ortaköy Aşdağul Göleti, 2017 yılında yatırım programına alındı. İktidarın birçok vaadinde olduğu gibi göletin yapımı da yılan hikâyesine döndü.

DEV ANLAŞMA

DSİ, 2017’de sözü verilen göletin yapımı için nihayet 18 Temmuz’da ihale gerçekleştirdi. İhale komisyonu, toplam dokuz teklifin sunulduğu ihaledeki bir teklifi geçersiz sayarak teklif sayısını sekize düşürdü. Teklifler üzerinde yapılan değerlendirmenin ardından nihai karar, 5 Ekim’de verildi. İhalenin sonucu ise 9 Ekim’de belli oldu. Buna göre, DSİ ile Veysel Demirci’nin şirketi Ziver İnşaat arasında 135 milyon 593 bin 525 TL’lik anlaşma yapıldı. İhale kapsamında inşaa ettirilecek göletin, “Kaya dolgu tipinde” olacağı bildirildi. Gölet inşaa ettirilecek alanın yer tesliminin Ziver İnşaat’a 13 Ekim’de yapılacağı, tüm işlerin ise 22 Ekim 2025 tarihine kadar bitirilmesinin planlandığı öğrenildi.

HER MASADA O VAR

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nden 135,5 milyon TL’lik ihale alan AKP’li Demirci’ye ait Ziver Holding’e bağlı şirketlerin kamudan aldığı ihalelerin büyüklüğü dikkat çekiyor. İnşaat, havacılık, gıda ve sigorta alanlarında faaliyet gösteren Demirci’nin en fazla ihale aldığı kamu kurumlarının başında Karayolları Genel Müdürlüğü geliyor. Demirci’ye ait holdingin, Devlet Su İşleri (DSİ), TOKİ, İller Bankası ve AKP’li Elazığ Belediyesi ile Fırat Üniversitesi gibi kurumlardan da yüksek maliyetli ihaleler aldığı biliniyor. Demirci’nin şirketlerinin 2011-2023 döneminde aldığı kamu ihalelerinin toplam maliyeti 6 milyar TL’yi aşıyor.