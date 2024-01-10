Asgari ücret cebe girmeden 389 lira eridi

2024 yılı için uygulanacak 17 bin 2 liralık asgari ücretin dolar bazında karşılığı, asgari ücretin açıklandığı gün olan 27 Aralık 2023’ten 10 Ocak'a kadar 389 TL (13 dolar) eridi.

Ekonomi 10.01.2024 12:39 Giriş: 10.01.2024 12:39

Güncelleme: 10.01.2024 12:46 Kaynak: Haber Merkezi

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Fotoğraf: Depophotos

2024 yılı için uygulanacak olan 17 bin 2 liralık asgari ücretin dolar bazındaki karşılığı, asgari ücretin açıklandığı 27 Aralık 2023'ten bugüne kadar 389 lira eridi. 27 Aralık’ta 29 lira 34 kuruş olan dolar kuru, 13 günde 29 lira 94 kuruşa yükseldi. Böylece yeni asgari ücretin dolar bazındaki karşılığı 567 dolara geriledi. Yani yeni asgari ücret cebe dahi girmeden 13 dolar eridi. Asgari ücretin dolar bazında karşılığı, yeni asgari ücretin açıklandığı gün 580 dolara denk geliyordu. Kentsel dönüşümde kira desteği arttı: İl il yeni ücretler... Dünya Bankası'ndan Türkiye tahmini