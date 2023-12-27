Asgari ücret ne kadar oldu, yüzde kaç zamlandı? İşte 2024 yeni asgari ücret!

Asgari Ücret Tespit Komisyonu üçüncü toplantısının ardından 2024 yeni asgari ücretin ne kadar olduğu açıkladı. 2024 yeni asgari ücretin açıklanmasıyla birlikte milyonlarca yurttaş asgari ücret ne kadar oldu, asgari ücret yüzde kaç zamlandı aramalarını yaparak yeni 2024 yeni asgari ücret tutarını öğrenmeye çalıştı. Peki milyonlarca asgari ücret ile geçinen milyonlarca emekçiyi çok yakından ilgilendiren asgari ücret ne kadar oldu, yüzde kaç zamlandı? İşte 2024 yeni asgari ücret tutarı ve diğer ayrıntılar…

2024 asgari ücret zammı için bir süredir toplantılar gerçekleştiren Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün gerçekleştirdikleri üçüncü toplantının ardından 2024 yeni asgari ücret tutarını açıkladı. Tutarın açıklanmasının ardından asgari ücret ile geçinmek durumunda kalan milyonlarca yurttaş asgari ücret ne kadar oldu, asgari ücret yüzde kaç zamlandı aramasını yaptı. İşte 2024 yeni asgari ücret tutarı ve diğer detaylar…

Asgari ücret ne kadar oldu?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu gerçekleştirdiği 3. Toplantının ardından açıklamaya yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yeni asgari ücret net 17 bin 2 lira olarak açıkladı.

Asgari ücret yüzde kaç zamlandı?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Başkanı Özgür Budak Akkol’un katıldığı Asgari Ücret Tespit Komisyonunun son toplantısından karar asgari ücretin yüzde 49 artışla net 17 bin 2 lira olarak belirlenmesi oldu.

Mevcut asgari ücret tutarı

2023 Aralık ayıyla beraber yürürlüğe giren mevcut asgari ücret tutarı 700 TL'si devlet desteği olmak üzere yeni asgari ücret 17.002 TL olarak belirlendi.

Asgari ücret nasıl belirlenir?

Asgari ücret işçi, işveren ve mevcut hükümetten beşer temsilcinin oluşturduğu Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenir. Komisyon toplantıları sonucunda işçi, işveren ve hükümet temsilcileri kendi aralarında oy çoğunluğuna dayalı bir şekilde yeni asgari ücreti açıklar.