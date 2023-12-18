Asgari ücret toplantısında konuşulanlar ortaya çıktı: TÜİK kayıtsız kalmış

Bugün ikincisi düzenlenen Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda Hazine ve Maliye Bakanlığı ile TÜİK'in, genel ekonomik duruma yönelik ve makroekonomik görünümü sunmakla yetindiği öne sürüdü.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, 2024'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamındaki ikinci toplantısı sona erdi.

Çalışma Genel Müdürü Mehmet Baş başkanlığında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde toplanan komisyonda, işçi heyetine Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, işveren heyetine ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç başkanlık yaptı.

Toplantının ardından basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan Türk-iş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, Türk-İş'in asgari ücret için herhangi bir teklif vermeyeceğini açıkladı.

"RAKAM TELAFUZ EDİLMEDİ"

Sendikanın kırmızı çizgisi olup olmadığına yönelik soruya yanıt veren Ağar, "Kırmızı çizgi boş laf" dedi. İkinci toplantıda da herhangi bir rakamın telaffuz edilmediğini aktaran Ağar, "Rakam telafuz edilmedi, şu anda bir sonuç yok. Kısa zamanda bir mutabakata varılmasını bekliyoruz" diye konuştu.

TÜİK KAYITSIZ KALDI

Ekonomim gazetesinden Mehmet Kaya’nın haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile TÜİK, genel ekonomik duruma yönelik ve makroekonomik görünümü sunmakla yetindi.

Özellikle TÜİK’in asgari ücretin artışına konu olabilecek enflasyon ve geçim şartlarına yönelik fiyat gelişmeleri hakkında herhangi bir sunum yapmadığı, makroekonomik verileri tekrarladığı belirtildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı temsilcisinin de Orta Vadeli Program hedeflerini aktardığı öğrenildi.

Toplantıda, işgücü verilerine yönelik olarak bölümde kayıt dışı çalışmaya ilişkin sayılar da sunuldu. İşveren tarafının, sendikalı işyerlerinin kayıtlı ve güvenli çalışmasını vurgulayarak, yüksek sayıdaki kayıt dışı çalışmaya hükümetin ivedilikle müdahale etmesi gerektiğini söylediği belirtildi.

İŞÇİNİN SİTEMİ

Toplantıda, TÜRK-İŞ heyetindeki işçiler de söz aldı. Heyetteki bir işçinin “Çarşı pazara çıkamıyoruz. Soframızdan aç kalkmak istemiyoruz, çocuklarımız gözümüzün içine bakıyor” dediği kaydedildi.