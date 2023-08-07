Aşık Veysel UNESCO 2023 Şiir Yarışması sonuçları belli oldu

Aşık Veysel UNESCO 2023 yılı ve 50. Ölüm Yıldönümü'nde yapılan şiir yarışmasının sonuçları açıklandı. Yarışmada Mansur Emekçi, Türkan Akbıyık ve Muharrem Soydemir'in şiirleri ödüle layık görüldü.

Kültür Sanat 07.08.2023 11:42 Giriş: 07.08.2023 11:42

Güncelleme: 07.08.2023 11:54 Kaynak: Haber Merkezi

A- A A+

Fotoğraf: AA