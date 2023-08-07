Aşık Veysel UNESCO 2023 Şiir Yarışması sonuçları belli oldu
Aşık Veysel UNESCO 2023 yılı ve 50. Ölüm Yıldönümü'nde yapılan şiir yarışmasının sonuçları açıklandı. Yarışmada Mansur Emekçi, Türkan Akbıyık ve Muharrem Soydemir'in şiirleri ödüle layık görüldü.
Aşık Veysel UNESCO 2023 yılı ve 50. Ölüm Yıldönümü'nde yapılan şiir yarışmasının sonuçları belli oldu.
Musa Eroğlu, Mustafa Özarslan, Kamber Nar, Nadir Sayın, Hasan Harmancı Haydar Ergülen, Esra Öztürk, Abbas Tan, Fuat Doğan ve E.Cemal Şahin'den oluşan jüri, bestelenmek üzere seçilen 3 şiiri belirledi.
Aşık Veysel'in evrenselleşen değerini onore etmek temasıyla düzenlenen yarışmada Mansur Emekçi, Türkan Akbıyık ve Muharrem Soydemir'in şiirleri ödüle layık görüldü.
Yarışmada ayrıca Aysel Çiçek, Hülya Yıldırım ve Ali Avcı'nın eserleri de bestelenmeye değer görüldü.
Aşık Veysel’in 2023 Yılı UNESCO Kutlaması ve 50. Ölüm Yıldönümü anması 22/23 Ağustos tarihlerinde Emlek Ortaköy-Sivrialan'da gerçekleştirilecek.
Şiir yarışmasında ödül alanlar, besteye değer görülenlerle Jüri tarafından kitaplaşmaya değer şiirlerden oluşacak kitap, festival etkinliği kapsamında okuyuculara sunulacak.
Düzenlenecek etkinlik, katılımcıların Aşık Veysel’in Kabri'ni ziyareti ile sona erecek.