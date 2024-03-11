Asıl sorumlulara dokunan olmadı

Merkez Ankara projesinde iki stajyer mühendisin yaşamını yitirdiği iş cinayeti davasında 3’üncü duruşma yarın görülecek. Yaralı kurtulan Kıratlı’nın avukatı Zeybek, ‘‘Yalnızca beşi değil, tüm sorumlular yargı önüne çıkmalı’’ dedi.

Semra KARDEŞOĞLU

Ankara’da Pasifik İnşaat’a ait Merkez Ankara projesinde daireler çoktan satışa çıktı. 1+1 dairenin fiyatı 8,1 milyondan başlıyor. O inşaattaki iş cinayetinde yaşamını yitiren iki ve ağır yaralanan bir stajyer inşaat mühendisi için ise adaletin sağlanmasına daha çok var. Aradan 1,5 yıl geçti. Davanın üçüncü duruşması yarın Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

Ne olmuştu hatırlayalım. 15 Ağustos 2022 günü Ankara’da sağanak yağmur ve fırtına uyarısına rağmen Pasifik İnşaat, Merkez Ankara projesini tatil etmedi. Stajyer inşaat mühendisleri Emre Çetin, Taha Öztürk ve Ege Kıratlı yeterli eğitim verilmeden ve önlem alınmadan 5’inci kata çıkarıldı. Sabitlenmeyen 2 tonluk beton kalıplar gençlerin üzerine düştü. Taha Öztürk o gün, Emre Çetin 58 gün sonra hayatını kaybetti. Ege Kıratlı ise 83 gün sonra görünen yaraları iyileşmiş olarak evine dönebildi. Okula dönmesi daha da uzun bir süre aldı.

SORUMLULUK ORTADA KALDI

Olaydan yaralı kurtulan Kıratlı’nın avukatı Süleyman Zeybek’i yarın görülecek duruşma öncesi aradım. Davanın nasıl gittiğini sordum. Zeybek, kritik noktaya dikkat çekti. Bu tür davaların çoğunda olan sıkıntı burada da vardı. Ortada 3-5 çalışan yargılanırken suçlama yine bu kademede kalıp bir üste çıkamıyordu.

“Ankara dostluktur, harekettir, canlılıktır. Huzurdur, yeşildir, hayatın ta kendisidir. Kalbi Ankara ile atanlar için Ankara’nın tam kalbindeyiz” diyerek tanıtılan projenin kârını bölüşen çoktu ama söz konusu üç gencin yok edilen ve karartılan hayatının sorumluğunu üstlenen yoktu.

Süleyman Zeybek

Avukat

GÖREVLİ ŞEMASI İSTENDİ

Avukat Zeybek bu noktadan hareketle Pasifik İnşaat ve taşeron firma Bozbaşoğulları’nın organizasyon şemalarının mahkemeye sunulmasını talep etti. Zeybek, “Talebimiz kabul edildi. Ancak bu şema henüz ulaşmadı. Davada proje müdürü, işveren vekili, bir inşaat mühendisi ve iş güvenliği uzmanı yargılanıyor. Ama bu olayın sorumlusu sadece bu kişiler olamaz. Biz bu nedenle bu şemayı istedik. Ona göre yeni taleplerde bulunacağız” dedi.

Süleyman Zeybek, iki gencin ölümüne bir gencin ağır yaralanmasın yol açan bu olayda üç önemli hata olduğunun altını çizerek şunları söyledi: “Olay günü fırtına çıkacağı bilinmesine rağmen çalışmaya ara verilmiyor. Stajyer gençler açık inşaat alanına çıkarılıyor. Üstelik yanlarında bir sorumlu yok. İkincisi sanıkların ifade ettiği rüzgâr perdesinin bu kadar yüksek bir inşaatta kurulmaması. Bu perde olsa fırtınanın etkisini azaltacaktı. Üçüncüsü beton kalıpların sabitlenmemesi.”

YAŞADIĞIMIZ İŞ CİNAYETİ

Ege Kıratlı ise duruşmaya katılım çağrısı yapacaklarını söyledi. Kıratlı “İnsan hayatı patronların inşaat bitirme hırsından ucuz değil. Tüm sorumluların yargı önüne çıkarılmasını istiyorum” dedi. Olay sırasında devrilen 2 tonluk beton kalıbı insan eliyle kaldırılmaya çalışıldığını hatırlatan Kıratlı “Çok fazla kırık ve kanamam olduğu halde beni kucaklayarak alt kata taşıdılar ve sahada ilk yardım bilgisi olan da yoktu. Yaşanan ihmaller zinciri, yaşadığımızın bir iş cinayeti olduğunu açıkça göstermekte” diye konuştu.

Ege Kıratlı

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KAMU ARAZİLERİNDE HIZLI BÜYÜYEN ŞİRKET: PASİFİK

Pasifik İnşaat AKP Milletvekili Asuman Erdoğan’la evli ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın memleketlisi Fatih Erdoğan tarafından kuruldu. Erdoğan ailesi Melih Gökçek döneminde çok sayıda belediye ihalesi aldı. Kısa sürede büyüyen Pasifik GYO’nun projelerinin büyük bölümü kamu arazilerine, Emlak GYO ile ortak. 125 dönüm arazide inşa edilen Merkez Ankara’da 10 blokta, bin 578 konut ile üç iş kulesi ve bin 429 ofis yer alıyor. Konutların en küçüğünün fiyatı 8 milyon TL’den başlıyor. Merkez Ankara Projesi’nin bir yılda yüzde 4 bin 787 kâr sağladığı ortaya çıkmıştı.

BEŞ SANIK YARGILANIYOR

Merkez Ankara’daki iş cinayetinde 5 sanık hakkında “Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı. Pasifik İnşaat’ın taşeron firması Bozbaşoğulları İnşaat’ın işveren vekili olan İnan Yücel ile aynı firmada ustabaşı Bayram Yüksel, inşaat mühendisi Alpcan Ergüven, iş güvenliği uzmanı Emrah Akyol, Pasifik İnşaat Proje Müdürü Sinan Kar tutuksuz yargılanıyor.