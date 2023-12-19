Aşılama yetersiz, kızamıkta artış var

Ülkede sadece bu yılın ilk 6 ayında 3 bine yakın kızamık vakası bildirildi. Hekimler artan vakalara dikkat çekti: Aşı reddi ve yoksul bölgelerdeki aşılamalar incelenmeli.

Sibel BAHÇETEPE

Türkiye, Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) verilerine göre Avrupa’da en çok kızamık vakasının tespit edildiği ülke. Aşı karşıtlığı, yoksul ve dar gelirli ailelerin olduğu bölgelerdeki birinci basamak sağlık hizmetlerinin götürülmesi sırasında yaşanan sıkıntılar, kontrolsüz göçler gibi pek çok durumun kızamık vakalarının artışında etkili olduğu belirtildi. Hekimler, ciddi bir durumla karşı karşıya olunduğunu belirterek "Aşı reddinden daha fazla, birinci basamakta bu hizmetlerin özellikle kırsal ve ekonomik durumu düşük olan kentlerin çeperlerindeki kesime ne ölçüde götürülmediğini incelemeliyiz" dedi.

AŞISIZ ÇOCUKLAR

Halk Sağlığı uzmanı ve CHP Bursa Milletvekili Prof. Dr. Kayıhan Pala, kızamık verilerine ilişkin Sağlık Bakanlığı'na iki kez soru önergesi verdiğini ancak yanıt alamadığını söyledi. Pala "DSÖ veri tabanından elde ettiğimiz verilere göre, sayının artmasının yanı sıra kızamık vakaları ile çoğunlukla aşısız ve tam aşılı olmayanlar ile özellikle çocuklarda karşılaşıyoruz." dedi. Kızamık vakaların özellikle bu yıl artış gösterdiğini vurgulayan Pala, özetle şunları kaydetti: "Aşı reddi, ağırlıklı olarak covid aşısı sonrası ortaya çıktı. Aşı reddinden daha önemli bir sorun yoksul ve dar gelirli ailelerde bağışıklanmanın daha düşük olması. Aşı aslında ücretsiz, buna karşın aşılamanın düşük olması birinci basamak sağlık hizmetlerinin götürülmesi sırasında sıkıntıların yaşandığını gösteriyor. Sağlık ocakları sisteminden aile sağlığı merkezleri sistemine geçilirken sahada bağışıklama hizmetlerinin aksadığı, bugüne kadar yapılan bütün çalışmalarda neredeyse gösterildi. Bakanlık aşılanmanın her ne kadar iyi seviyede olduğunu söylese de Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması gibi saha araştırmalarında bunun öyle olmadığı ortaya konuldu. Burada biz aşı reddinden daha fazla birinci basamakta bu hizmetlerin özellikle kırsalda ve ekonomik durumu düşük olan kentlerin çeperlerindeki kesime ne ölçüde götürülmediğini incelemeliyiz."

Prof. Dr. Kayıhan Pala

Halk Sağlığı Uzmanı

CHP Milletvekili

ÜRÜN PAZARLAMAK İÇİN

Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Türkiye, vaka sayısı açısından Avrupa Bölgesi’nde ilk sırada. 2023’ün ilk 6 ayında DSÖ’ne bildirdiğimiz vaka sayısı 2 bin 901. Bunun nedeni aşı reddi sayısının artmasıdır" dedi. Kızamığın SSPE denen beyin iltihabı hastalığına yol açtığını anlatan Ceyhan, özetle şunları paylaştı: "Kızamığın ağır seyrettiği yaşta çocuğu olmadığı için vicdanı sızlamayan, kızamık sonucu gelişmiş ağır SSPE hastalıklı bir çocuğu görmemiş ve ailesinin yaşadığı acılara ortak olmamış, konu ile ilgili eğitimi ve bilgisi olmayan bir takım kişilerin sırf dikkat çekmek, şöhret olmak, ürün pazarlamak için pandemi döneminde yaydıkları aşı karşıtı yalan ve yanlışların çocuk aşılarını da olumsuz etkileyeceğini bunun için söylüyorduk. Bu yanlışları yayan web sitelerini bu nedenle gerekli mercilere ilettik ama bir şey yapılmadı. Halkın sağlığını tehlikeye atıyorlardı."

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BELİRTİLER NELERDİR?

• Baş, boyun ve tüm vücutta döküntü

• Burun akıntısı, hapşırma

• Öksürük

• Yüksek ateş

• Halsizlik

• Göz yaşarması

• Kuru öksürük

• Boğaz ağrısı

• Yorgunluk