Aşılanma azaldı, hastalık artacak

Gerek aşı karşıtı söylemler, gerek covid sonrası oluşan yorgunluk, gerek mevsimsel değişiklikler grip aşılarını da etkiledi. Aşı olan kişi sayısının yüzde 25-30 azaldığı kaydeden hekimler "Özellikle risk grubu aşılanmalı" dedi.

Sibel BAHÇETEPE

Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte grip (influenza) vakalarında artışlar yaşanıyor. Hastalıktan korunmada grip aşısı çok önemli. Ancak aşılanmanın geçen yıllara göre düşük kaldığı belirtiliyor. Hekimler, özellikle kronik hastalığı olanlar, yaşlılar ve hamilelerin hastalığa karşı grip aşısı yaptırmaları gerektiğini belirterek ''Grip bazı risk gruplarında ağır seyredebilir hatta maalesef bazen ölüme neden olabilir'' diyor.

BirGün'ün edindiği bilgilere göre, bu yıl ağustos ayı sonuna doğru üç farklı firmadan 4,5 milyona yakın doza grip aşısı ülkeye getirildi. 15 Eylül itibarıyla da Sağlık Bakanlığı risk grubunda bulunanlar için aşı takvimini açtı. 17 Ekim itibarıyla ise özel yaptırmak isteyenler için de satışlar başladı. Edinilen bilgilere göre, geçen yıla göre bu yıl grip aşılama oranlarının bir hayli düşük kaldığı, bunun da önümüzdeki süreçte kronik hastalığı bulunanlar ile yaşlı, hamile gibi risk grubundaki kişileri ciddi anlamda etkileyeceği uyarısında bulunuldu.

EN UCUZ TEDAVİ

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. İftihar Köksal, aşının hastalıktan korunmada en ucuz tedavi olduğunu söyleyerek "Özellikle enfeksiyon hastalıklarından korunmakta da birkaç önemli nokta vardır. El hijyeni, temiz su ve aşılar. Bu üçü hasta olmanın önündeki en önemli faktörlerdir" dedi. Ülkede son yıllarda artan aşı karşıtlığı ve özellikle Covid-19 sonrası sosyal medyadaki yanlış bilgilerin insanların aşıya bakışını olumsuz etkilediğini anlatan Köksal ''Aşılanmanın önündeki en önemli engeller sosyal algıdaki problemler. Grip aşısı, zatürre aşısı gibi birçok aşı hayat kurtarıcıdır. HPV aşısı rahim ağzı kanserinden koruyan aşıdır. Yani aşılar sadece enfeksiyon hastalıkları için değil kanserden de korur. Ancak toplumdaki sağlık okuryazarlık oranının düşük olması, erişkinlerin kendi sağlıklarının koruyacak bilgisinin yetersiz olması gibi çok sayıdaki faktör aşılanma oranlarını etkiledi'' diye konuştu. Toplumda 27 milyon risk grubu yurttaşın bulunduğunu kaydeden Köksal, özetle şunları söyledi: ''65 yaş üzerindeki kronik hastalığı olanlar, bağışıklığı bir şekilde çökmüş olan kişiler, organ nakil hastaları hepsi aşı için aday kişiler. Bu grubun aşılanması önemli. Aşı hiçbir yan etkisi olmayan koruyuculuk oranı çok yüksek. Toplumda şöyle bir algı var: 'Aşı yaptırdım hasta oldum.' Aşılar her zaman hasta olmayı engellemez ama hastalığın hafif geçmesini ve erken ölümü engeller. Mevsimlerin değişmesiyle Kasım ayı aşılama için artık ideal zaman oldu. Çünkü aralık ve ocak ayında hastalık pik yapar, şubat sonuna doğru influenza azalır ama nisan sonuna kadar vaka görürüz. Şu an grip vakalarında polikliniklere bir artış var.''