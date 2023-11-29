Asır Plastik’te işçiler fabrikayı kapattı

Deniz GÜNGÖR

İstanbul’un Kartal ilçesinde faaliyet gösteren Asır Plastik Fabrikası’nda çalışan 120 işçi 40 gündür maaşlarının ödenmemesi üzerine fabrika içerisinde eylem başlattı. Fabrikanın devredileceği iddiası üzerine işverenin işçilerin maaşlarını ödemediği iddia edildi. İçeride maaşlarının ve tazminatlarının kaldığını belirten emekçiler, haklarının verilmesi talebiyle fabrikayı kapattı.

Fabrikada 4,5 yıldır makine operatörü olarak çalışan işçi Ersin Liber, yaklaşık 40 gündür maaşlarının ödenmediğini belirtti. Liber, “Fabrika yetkilileri, şirketin devredileceğini söylediklerinden bu yana telefonlarımıza cevap vermiyorlar. Benim şu an 35 bin lira maaşım içeride kaldı aynı zamanda da 4,5 yıllık tazminatım bulunmuyor. Fabrikanın devredilmesi durumunda işten çıkmak isteyenlere tazminatlarının verileceğini söylediler ancak kaç gün oldu hâlâ bir muhatap bulamadık” dedi. 150 işçinin mağdur edildiğine dikkat çeken Liber şunları söyledi: “Hepimiz burada kiracıyız, ev sahibimle sıkıntılıyım, kredi kartım patladı. Gecemizi gündüzümü, emeğimizi buraya verdik. Bayram seyran demedik çalıştık. 19 saat mesaiye kaldığımız oldu, şimdi emeğimizi gasp ettiler.”

Fabrikada 3 yıldır hammaddeci olarak çalıştığını belirten Metin Bektaş, “Patronlar bizi kandırdılar, aniden izne çıkarttılar hepimizi ve fabrikadan alacaklılarının geldiğini, malların, makinaların gittiğini öğrendik. Günlerdir burada hakkımızı arıyoruz, şikâyette bulunduk. Çok gergin ve mağduruz, ne yapacağımızı bilemiyoruz” dedi.

Bektaş, “Ne yetkili ne muhatap var burada. İnsanları mağdur ediyorlarl” diye konuştu.